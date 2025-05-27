美資擬取代中企租下澳洲達爾文港 中：權益應受保護

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（中央社台北27日電）澳洲總理艾班尼斯有意收回中企承租99年的重要港口達爾文港後，傳出美國私募基金有意向中企買下達爾文港經營權。中國外交部發言人毛寧今天說，中國企業是透過市場方式獲得達爾文港租約，其合法權益應「受到充分的保護」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答外媒提問時，作上述表示。

達爾文港（Darwin Port）位在澳洲北部，是北領地州（Northern Territory）首府達爾文市的外港，也是澳洲距亞洲最近的港口，因此成為澳洲對亞洲的重要貿易門戶，也是戰略要地。

2015年10月，北領地州政府與中國嵐橋集團簽署協議，將達爾文港碼頭及周邊設施租賃給嵐橋集團99年，不斷引起爭議。不少澳洲人士一直擔心，這項協議造成澳洲門戶洞開，衝擊澳洲國家安全。

外電先前報導，艾班尼斯（Anthony Albanese）曾在4月澳洲大選期間公開表示，他的政府正在制定一項計劃，將以國家利益為由，要求中國經營者讓售達爾文港經營權。

中國駐澳洲大使肖千5月22日在達爾文受訪時回應，澳方在達爾文港虧損時把它租出去，在港口盈利時卻將其收回，「這在道義上是欠妥的」。希望澳方能客觀看待達爾文港項目，「認真履行對合約的嚴肅承諾，尊重企業從發展需要出發作出的自主決策」。

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澳洲人報26日報導，美國私募基金博龍資本管理公司（Cerberus Capital Management）擬向中國嵐橋集團購買達爾文港的99年租約。一名澳洲官員透露，嵐橋集團可能會接受近10億澳元的報價，而嵐橋2015年取得租約的價格為5.06億澳元。

由於美國現任國防部副部長費恩柏格（Stephen Feinberg）是博龍資本的聯合創辦人，使這項交易受到外界聯想。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1140527