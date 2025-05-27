外交部啟動品牌識別優化工程 提升台灣辨識度

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）外交部今天表示，近期啟動品牌識別優化工程，外交部長林佳龍日前已召開諮詢小組首次會議，期望能在禮賓與媒體接待空間導入文創量能以厚植外交實力，另將開發具台灣意象與在地特色的外賓禮品，提升台灣辨識度。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍上任後推動「總合外交」政策，從價值、同盟與經濟三大面向多管齊下，布局全球，以實踐賴總統「價值外交」理念及「經濟日不落國」願景，也積極與各部會協調合作，整合公私部門力量與跨領域資源，善用台灣在半導體、AI、數位治理、智慧醫療、智慧農業、淨零轉型、永續觀光及文化軟實力等優勢產業，向國際社會展現台灣在全球民主韌性與供應鏈的關鍵力量，將台灣推向國際舞台，走向世界中心。

外交部說明，展望未來，外交部將美學設計導入品牌識別優化工程，藉此凝聚外交部人員向心力、鼓舞團隊榮譽感與士氣，並向國際展現台灣豐沛設計軟實力與「Team Taiwan」的團隊精神。林佳龍已於16日召開外交部「品牌識別優化」諮詢小組首次會議，邀集多位民間設計專家與學者，就外賓與媒體接待空間、場域布置與禮品等項目提供建言，期盼導入文創設計能量，形塑嶄新且具文化厚度的外交形象。

外交部提到，林佳龍在會中也用心聆聽藝文界的寶貴意見，強調將設計軟實力與跨域資源相結合，盼讓國際感受到台灣的美學與創意，共同推動「總合外交」的落實與深化。

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林佳龍表示，外交部做為國家對外事務的主政機關，肩負國際宣傳的重要任務，盼藉設計概念展現台灣多樣性及文化多元性，加深台灣正面及獨特的國際形象。未來將進一步開發具台灣意象與在地特色的文創禮品，除做為外交部及全球駐外館處致贈外賓之用，也希望提供總統府、行政院及其他部會廣為運用。

林佳龍強調，期待透過這項嶄新規畫，打造代表國家整體形象的「台灣隊」品牌，共同提升台灣在國際社會中的整體辨識度與好感度。（編輯：張若瑤）1140527