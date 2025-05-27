GCTF將滿10週年 台美日澳加發表聯合聲明促合作

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）「全球合作暨訓練架構」（GCTF）將於6月滿10週年，外交部今天表示，外交部長林佳龍與美國、日本、澳洲以及加拿大駐台代表共同發表聯合聲明，肯定GCTF從雙邊走向多邊，各夥伴國未來將持續深化合作，強化「Team Taiwan」國際角色定位。

外交部下午發布新聞稿指出，GCTF於2015年6月1日由台灣與美國共同成立，今年邁入第10年。外交部長林佳龍與美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）、日本台灣交流協會代表片山和之、澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）與加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Jim Nickel）共同發表GCTF聯合聲明。

外交部表示，聲明中回顧過去10年來累積成果，包括GCTF已由台美雙邊合作機制發展成為多邊平台，日本、澳洲與加拿大陸續加入成為正式夥伴。在GCTF平台下已舉辦80餘場國際研習營，並在全球各地舉辦24場海外活動，累計邀請133國、超過1萬名政府官員及專家參與。此外，該聲明也宣示各夥伴國未來持續深化合作、拓展全球影響力的共同願景。

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外交部強調，GCTF做為落實「總合外交」理念的重要平台，彰顯價值外交、同盟外交與經濟外交的整合應用，促進台灣與理念相近國家攜手合作，在全球面對挑戰時提供最佳實踐，不僅強化「Team Taiwan」在國際上的角色定位，更展現台灣做為「Team World」不可或缺的堅定夥伴。

外交部也說明，展望未來，夥伴國將持續深化合作，提升GCTF國際能見度，做為台灣參與多邊合作的重要平台，強化與日益擴大合作網絡的互動，尋求深化參與新機會，推動中長期計畫與交流，建立更多正式合作機制，攜手促進全球民主、和平、繁榮與永續發展。（編輯：張若瑤）1140527