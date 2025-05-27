林佳龍晚宴英國議員團 盼儘速與台簽署ETP子協議

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）外交部長林佳龍昨天晚宴英國「工黨台灣之友會」共同主席米西拉所率領的訪團，並期待英國在「提升貿易夥伴關係協議」架構下，與台灣就「投資」、「數位貿易」及「能源與淨零排放」領域簽署子協議；米西拉肯定台英在半導體、醫衛及文教等領域合作潛力。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於26日晚宴歡迎英國「工黨台灣之友會」共同主席米西拉（Navendu Mishra，另譯：彌蘇拉）下議員所率領的訪問團一行5人，感謝英國國會以具體行動展現對台灣的支持。

林佳龍表示，感謝英國政府多次公開表示台海和平穩定與全球安全及繁榮息息相關；另英國下議院2024年11月通過友台動議，指明聯大第2758號決議並未提及台灣也未排除台灣的國際參與，英國政府日前也重申支持台灣有意義參與「世界衛生組織」（WHO）及以觀察員身份參與「世界衛生大會」（WHA）。

林佳龍強調，期待英國未來在「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）架構下，與台灣儘速就「投資」、「數位貿易」及「能源與淨零排放」領域簽署子協議，並公開支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），進一步深化關鍵產業民主供應鏈合作。

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米西拉指出，台英經貿關係極為密切，未來在半導體、醫衛及文教等各領域合作甚具合作潛力。此外，台英共享民主、自由及包容等核心價值，持續保有民主社會體制及自由生活方式對兩國均至關重要。台灣長期被不公平排除在國際組織之外，在座議員將持續堅定為台灣發聲，並協同理念相近夥伴共同支持台灣國際參與。

外交部說明，「工黨台灣之友會」訪問團是繼今年1月英國前內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat，另譯：杜耿涵）下議員及2月「台英國會小組」（APPG）跨黨派訪問團後，第3個來自英國國會的訪團，顯見台英國會交流頻密及英國國會對台灣的高度重視與支持。（編輯：蘇龍麒）1140527