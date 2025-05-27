澎湖各界端節敬軍 慰問防區國軍、海巡辛勞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣27日電）端午節將屆，澎湖縣長陳光復等人今天下午前往空軍馬公基地勤務隊敬軍致贈慰問金，向辛勤守護國土的國軍、海巡表達最誠摯的敬意與感謝，現場氣氛溫馨熱烈，展現軍民一家親的情誼。

澎湖各界端節敬軍慰問活動，今天下午由縣長陳光復、議長陳毓仁、馬公市長黃健忠等人前往空軍馬公基地勤務隊，一起慰問防區國軍、海巡等單位，並致贈端節慰問金，防區指揮官陳俊源中將代表致贈感謝狀。

透過 Google News 追蹤中央社

陳光復指出，台灣長期處於高風險的地緣政治環境中，仍能夠穩定發展，維持社會穩定與人民生活安定，正因有堅強的國防作為後盾，台灣人民才能在健全的民主制度下追求幸福生活，在醫療服務、科技研發、外匯存底等各方面都有亮眼的表現，以及擁有超過百國的免簽證待遇，這一切都離不開國軍的守護。

澎湖防衛指揮部指揮官陳俊源表示，國軍堅守崗位、盡忠職守，無論風吹日曬，始終如一履行本分，讓民眾得以安心與放心。而在這份辛勞背後，有鄉親的支持與鼓勵，成為國軍最堅強的後盾與安定的力量，充分展現「軍愛民、民敬軍、軍民一家親」的深厚情誼。（編輯：李錫璋）1140527