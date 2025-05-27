BBC將推波蘭語新聞平台 是否影響當地媒體自主引熱議

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（中央社記者彭維楀華沙27日專電）英國廣播公司（BBC）宣布，波蘭語新聞網站BBC News Polska將於6月24日上線，將提供波蘭語的文字與影音新聞內容，但其報導是否會影響波蘭的媒體自主性，引發熱議。

「波蘭商業內幕」（Business Insider Polska）指出，這項波蘭語新聞服務，是BBC世界新聞部全球擴張計畫以及強化民主價值戰略的一部分。

部分波蘭網友表示，BBC作為英國政府支持與資助的媒體，它的報導可能有政治立場，影響波蘭的媒體自主性。有網友表示，擔心BBC報導波蘭的消息會帶有偏見且片面，只是在推銷BBC的議程；但也有網友支持表示，媒體愈多元、傳達多元聲音即是往正確方向邁出一步。

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BBC 世界新聞部（World Service）負責人蘭多爾（Liliane Landor）指出，波蘭語服務的推出，是針對「全球最容易受錯誤訊息與審查影響地區之一」的回應。她強調：「我們將在觀眾熟悉的平台和語言中，提供值得信賴的新聞。」並補充，這項服務將進一步拓展BBC在全球的事實查核與新聞自由任務。

BBC發布新聞稿指出，這並非BBC首次針對特定地區推出戰略性語言內容。2022年，BBC曾因應俄羅斯入侵烏克蘭，開設了烏克蘭語與俄語的Telegram頻道，以對抗資訊封鎖與宣傳戰。（編輯：韋樞）1140527