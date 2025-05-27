中美晶：售電業務可望倍增 今年太陽能業績成長

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（中央社記者張建中新竹27日電）中美晶今天召開股東常會，董事長徐秀蘭表示，今年營運可望有不錯表現，售電業務將倍數增長，推升整體太陽能業績優於去年水準。

徐秀蘭說，許多地方政府核准太陽能案場情況相對保守，台灣太陽能裝置容量不如預期，中美晶太陽能電池及模組業務依然面臨壓力。

徐秀蘭表示，中美晶綠電銷售不只是太陽能，還投資風能、水力發電等，預期今年售電業務營收可望倍數增長，並將帶動本業太陽能業績較去年成長。

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此外，中美晶轉投資的台特化業績可望逐季成長，徐秀蘭說，宏捷科也有不錯表現，朋程主打車用市場，雖然車用需求疲軟，不過，朋程依然保持成長。

至於與印度第2大太陽能廠Premier Energies合資成立新公司，在印度生產太陽能矽晶圓，徐秀蘭表示，中美晶將投資合資公司26%股分，並由印度裔切片工程師提供技術協助，藉以了解印度市場，開創進軍印度市場的契機。（編輯：潘羿菁）1140527