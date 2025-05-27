不滿交易毒品遭催促竟持刀殺人 莽男判無期徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆27日電）林姓男子前往基隆交易毒品時，在樓下與人聊天，李姓男子下樓催促「還要等你多久」，林男竟持刀刺死李男。基隆地院審理後，依殺人罪判林男無期徒刑。

基隆地院判決書指出，林男與妻子去年6月20日下午，搭乘友人駕駛車輛前往曾男位於基隆市暖暖區住所，3人於晚間近8時抵達民宅1樓時，高男恰好在1樓，李男為帶林男等人上樓交易毒品而下樓，要求林男儘速上樓，並向走向林男。

判決書指出，李男伸手欲碰觸林男，並說「你是好了沒？要上去了嗎？還要等你多久？」等語，林男因而心生不悅，當場將李男的手撥開後，掏出摺疊刀，朝李男腹部及胸口各刺1次，李男送醫急救後宣告死亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法院表示，林男先前有多次傷害案判決及執行記錄，在此案行為時為假釋期間，應格外注意自身行為，而此案因毒品交易前往事發地點，林男在現場因對被李男言語態度不滿不悅，持利刃朝李男砍殺2刀致死，且林男犯後離開現場，未積極對李男照護。

法院指出，林男又因無資力而未能與被害人家屬和解並賠償，態度難認甚佳，再考量雙方僅為點頭之交，林男的行為造成被害人永無回復可能的死亡結果，依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，以彰顯對生命權的尊重。全案可上訴。（編輯：林恕暉）1140527