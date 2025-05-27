葛兆恩出演BL劇迎最終回 姊姊奔分享會「嗑CP」

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（中央社記者王寶兒台北27日電）已故藝人高凌風的兒子葛兆恩演出BL劇「對立而已」，超過200名熱情粉絲參加結局分享會，由葛兆恩及多名主要演員共同陪粉絲追劇，連葛兆恩姊姊都偷偷前去「嗑CP」。

「對立而已」將在6月6日迎來最終回，特別於25日提前舉辦結局分享會，放送最後2集，主演包含葛兆恩、紀成澔Nelson、夏和熙、馬修Matthew、林輝瑝都親臨現場與觀眾同樂。

葛兆恩的姊姊葛宸羽則帶著花束現身送上驚喜，讓葛兆恩當場愣住。葛宸羽笑說，弟弟很「ㄍㄧㄥ」，好在對手演員紀成澔有照顧。本身是「腐女」的她還在現場嗑起弟弟與紀成澔的CP組合，滿滿腐女能量爆發。

首次演出電視劇的紀成澔在分享會中，收到來自馬來西亞父親遠端錄製的加油影片，讓他感動落淚。葛兆恩也在現場向搭檔紀成澔承諾，7月26日舉辦POP ERA個人演唱會時，一定邀請紀成澔同台參與。

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迎接結局，紀成澔今天透過三立電視感性表示，「真的很捨不得，但我知道，這不會是我跟大黑（葛兆恩飾演角色）的結束。」葛兆恩也分享，「每週和大家一起追劇的習慣突然中斷，有點空虛。但就算劇終，人不會散，這份感情會繼續延續。」

活動安排多項互動橋段，馬修與林輝瑝劇中「成人式戀愛」重現經典親吻戲碼，林輝瑝還霸氣拉住馬修親吻嘴唇，掀起全場尖叫高潮。夏和熙則被粉絲拱上台與馬修「模仿一吻」，他笑說：「這個要付費的吧。」笑果十足。（編輯：張雅淨）1140527