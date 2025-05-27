跳脫傳產思維 生木邁向智慧化轉型創造多贏

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（中央社記者張已亷高雄27日電）鄰近高雄市仁武工業區，生木科技玻璃股份有限公司以自家生產玻璃結合植栽妝點廠房，在周圍單色倉儲中顯得格外吸睛，步入大門可見業者利用大型自動化設備像切割紙張般進行玻璃加工，但一旁還有老師傅伏案手繪，在堅持傳統同時進行革新，並醞釀著再次蛻變。

生木科技自生產及銷售門窗等木製品起家，直至1990年轉行從事玻璃彩繪、噴砂、雕刻、鑲嵌等藝術創意製作，2年後正式成立公司，營運至今30多年，經歷數次轉型，以多方位建築創意加工為目標，期許成為台灣品牌客製精細玻璃加工廠。客源主要以建築相關領域為主。

父子接棒化危機為轉機 環環相扣的轉型成效

生木科技為家族企業，不同於其他傳產可能較為固守封閉，公司創辦人、現任董事長蔡宗武選擇跟上時代但不隨波逐流，2008年面對金融海嘯時，蔡宗武參與當時政府投資政策根留台灣，向台灣糖業股份有限公司承租3000多坪土地，建置機械化工廠並裝設太陽能發電系統，將關廠危機轉化為擴廠轉機。

同時為日後轉型奠定基礎，欣然「放手」讓二代承接。他開朗地說，若非走在前頭引領潮流，至少也要「跟著走」，不進則退。

承接重擔的37歲總經理蔡志鴻，15歲開始跟著父親「半工半讀」，投身產業十餘年，他意識到缺工問題及轉型必要。在父親支持下把握舞台及資源，除了提升既有設備實現自動化倉儲外，還導入數位化轉型，透過電腦將製程標準化，以代碼或掃描QR CODE等方式操作大型機械手臂搬運或切割玻璃，降低失誤率、提高生產效率並合理化人力配置。

另外，蔡志鴻透過WIFI無線設備整合雲端計畫，確實掌握產能等相關數據，他說，「早期（經營）多半憑感覺，數據讓資訊透明化，有助管理及溝通。」

蔡志鴻表示，當時數位化轉型對公司各方面影響是環環相扣，也讓公司順利挺過2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，而數位化隨著人們在疫情期間的需求而蓬勃發展，疫後則有人工智慧等高科技產業急速成長，公司再度遇上新一波時代洪流，「若不投資，未來很難再跟上。」

擴大投資、培訓員工 生木著眼智慧化未來

生木科技因應產業智慧化與數位轉型趨勢，積極掌握政府資源與市場動向，規劃導入前瞻技術，提升整體營運效能與彈性，未來將持續優化生產流程、推動製造端智慧升級，並結合能源與數據整合應用，以厚植產業競爭力。

蔡志鴻預計再2至3年完成智慧化轉型，但他也坦言，將製程自動化或導入AI（人工智慧）不僅引發員工憂慮，擔心被取代而丟掉飯碗，還遇上「軟體跟不上硬體」的窘境。

對此，他藉由舉辦共識營、聘請管理顧問輔導員工，或派管理幹部受訓等方式，讓員工能「擁抱AI，不要害怕」，同時學習相關專業知識，提升公司整體競爭力。

蔡志鴻談到公司未來願景時眼睛發亮地說，「要讓訂購玻璃如網購一般容易」。要達成這個目標，首要之務是「數位化」到府丈量的老師傅，改掉紙筆抄寫習慣，將客戶端玻璃尺寸等相關數據，以平板等載具記錄並透過系統回傳公司，再透過智慧化分析，向客戶提供即時報價等量身訂製的服務，一方面防止發生二次謄打等錯誤，二方面希望能藉此提高客戶黏著性。

受人點滴深耕台灣 「惜情」二代拚國際市場

一代交棒二代，生木科技始終保持敏銳度，緊盯趨勢果斷決策，從1995年在仁武區建置廠房，到2008年金融海嘯及2020年疫情爆發，生木科技從未選擇外移或減產，而是配合政策加大投資根留國內，對此，蔡志鴻表示，因為一直受惠於台灣，才促使公司深耕在地。

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蔡志鴻說，起初公司產品就是100%內銷，在取得台糖這塊土地建廠及獲得相關產業轉型政策補助後，深感資源大多來自台灣，「那就留在台灣發展」，未來規劃「立足台灣，進軍國際」。

蔡志鴻指出，後續可能會選擇鄰近的日本市場，因玻璃是勞力密集產業，日本面臨少子化情況下，台灣相對有優勢，另外，還會考量添購品質監控相關儀器，在自動化及智慧化等過程提高工廠生產效率之外，還要維持高品質輸出，朝向成為台灣品牌客製精細玻璃加工廠的目標持續邁進。（編輯：黃名璽）1140527

生木科技玻璃股份有限公司因應產業智慧化與數位轉型趨勢，優化生產流程、推動製造端智慧升級，提升產業競爭力，並規劃「立足台灣，進軍國際」，期許成為台灣品牌客製精細玻璃加工廠。中央社記者張已亷攝 114年5月27日