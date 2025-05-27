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防堵「台版地面師」 台中警攜手地政反詐騙

2025/5/27 19:28
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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中警方今天與地政單位啟動「反詐策略聯盟」模式，除強化高風險案件通報等共識，並續推動「地籍異動即時通」等防詐機制，希望共同避免「台版地面師」不動產詐騙案再發生。

台中市警局第一分局表示，分局長尤啓南今天前往轄內中興及中山地政事務所，與地政局人員交流，建立與地政系統間的合作平台，啟動「反詐策略聯盟」模式。

尤啓南表示，詐騙集團常假冒代書、買賣雙方或冒用身分，辦理不動產過戶手續，藉此竊取民眾不動產所有權或誘騙代辦手續費，造成財物損失，儼然成為「台版地面師」詐騙。

尤啓南提到，「台版地面師」常見的手法包括「假冒公務人員」、「誘導抵押貸款」及「轉移資產」等，呼籲民眾遇類似情況應注意，共同防堵不動產詐騙行為。

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警方說明，「反詐策略聯盟」將開啟「地政防詐+警政偵詐」的雙向聯動模式，雙方就「高風險案件通報」、「資料查核流程強化」等議題達成共識，未來將持續推動宣傳申辦「地籍異動即時通」、「指定送達處所」及「住址隱匿」等三大防詐機制。

日劇「地面師」是一部犯罪懸疑影集，講述在日本東京發生的一起涉及巨額財富的房地產詐騙案。（編輯：吳素柔）1140527

尤啓南
台中1至4月詐欺逾8千件 警教KTV、小吃店業者防詐
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