鋼琴家小林愛實首訪台灣 談舒伯特樂作如鑽石

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）日本鋼琴家小林愛實將舉行首度訪台鋼琴獨奏會，帶來舒伯特與蕭邦樂曲。小林愛實表示，舒伯特的音樂像鑽石，「現在我跟舒伯特差不多年紀，可以體會他的創作，好好學習。」

小林愛實（Aimi Kobayashi）可說是日本樂壇捧在手心的鋼琴家，3歲學琴，一路都是音樂神童，17歲赴美國柯蒂斯音樂學院深造，2015年20歲首度參加蕭邦鋼琴大賽打進最終決賽，2021年捲土重來，獲得第4名佳績。2024年小林愛實受邀與慕尼黑愛樂合作演出，並在華納音樂推出最新錄音專輯「舒伯特」。

小林愛實今天接受中央社專訪表示，這次來台非常開心可以跟台灣樂迷見面，「大賽之後我結了婚、也生了寶寶，好像我想做的事都已經在30歲前完成，但我知道還是有很多新鮮的音樂風景等著我去發現，好比舒伯特。」小林愛實說，舒伯特的音樂很樸實，又像鑽石閃耀著光芒。

「舒伯特音樂裡充滿美感，也因為他寫藝術歌曲，鋼琴作品有很流暢的歌唱性，可以把人溫暖地包圍住。」小林愛實分享，這次選演舒伯特的4首「即興曲」，是舒伯特過世前1、2年完成的，除了音樂很美之外，也因為舒伯特被現實貧困所迫，很多樂句充滿他的自問自答，「我想我已經可以體會他的創作。」

小林愛實表示，下半場的蕭邦3首「馬厝卡舞曲」以及「第三號B小調奏鳴曲」是她特別為台灣樂迷挑選，從來沒在大賽期間演奏過的樂曲。小林愛實說，以「第三號B小調奏鳴曲」華麗完結，「希望可以帶給台灣樂迷很多喜悅。」

一路都是音樂神童身分，小林愛實分享，國中開始突然反思音樂對她的意義，一度不知道為何而戰；再度重拾音樂的樂趣，是在2015年蕭邦鋼琴大賽的預賽上。

小林愛實說：「我在台上演出的一個瞬間，不是觀眾熱情的掌聲，也不是因為音樂廳的音響有多好，而是身為一個演奏家，在極端的緊張感與要去享受那個音樂舞台兩種情感的碰撞，我突然知道原來彈鋼琴是一件這麼開心的事情。」

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小林愛實說，是那樣的氣氛讓她感動，也鼓勵了她，繼續走上音樂這條路，「我覺得古典音樂不是不可或缺，就算沒有古典音樂，人也能活下去；但作為人類，古典音樂能讓人心靈更加富足，這是古典音樂的責任，也是身為音樂家的責任。」

小林愛實首度訪台鋼琴獨奏會將於5月27日在台北國家音樂廳，6月11日在台中國家歌劇院中劇院，6月13日在高雄衛武營音樂廳演出。（編輯：張雅淨）1140527