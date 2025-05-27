中國車企庫存多 「零公里二手車」促銷亂象受關注

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（中央社台北27日電）中國長城董事長魏建軍日前受訪時表示，中國汽車業出現「零公里二手車」亂象，即庫存新車雖已完成登記及領牌，被視為已售出，但實際上從未行駛，並被當作二手車出售，形同變相降價促銷。中國商務部據報今天與車企會面商討此問題。

據快科技等中國媒體報導，中國長城董事長魏建軍日前接受訪問，談及對中國電動車行業發展的看法，當中提到汽車行業的「零公里二手車」亂象。

魏建軍表示，所謂「零公里二手車」是指汽車領牌就算完成了註冊，看似賣了出去，但實際上卻轉到二手車商處。現在有3000、4000家平台在賣這種「零公里二手車」。

魏建軍稱，對消費者而言，這類看似準新車的產品，卻隱藏電池衰減、部件磨損等風險，且因已登記領牌，消費者無法享受新車的品質保養，售後維權陷入僵局。對業界而言，其低價策略擾亂新車定價體系，迫使車企陷入降價、減配、品質下滑的惡性循環。

報導解釋，「零公里二手車」在業界並不是新鮮事，汽車市場競爭激烈，廠家和經銷商可能因市場預測失誤、產能過剩等原因出現大量汽車庫存。

為緩解庫存壓力、回籠資金，經銷商會將庫存時間較長的新車註冊為二手車，以「零公里二手車」的形式出售，這樣既能快速去庫存，又能在一定程度上避免新車長時間庫存而貶值。

同時，車企的主機廠（核心製造廠）為了營造「持續熱銷」的假象、給投資者信心，而故意這樣做，之前就曾爆出有新車離開生產線後就直接上牌照完成註冊的事件。

報導表示，大規模出現「零公里二手車」是不健康的現象，反映行業過度內捲背後的畸形競爭。

另有網路評論表示，「零公里二手車」被視為汽車製造商和經銷商為達到新車銷售目標的潛在手段。因為不是所有品牌的汽車都能賣得很好，但車企又會要求經銷商不斷購入汽車。經銷商不得不降價處理庫存以回籠資金，否則資金鏈一旦斷裂就可能會以破產收場。

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但這些新車以「以價換量」的方法已經不能令資金快速回籠，於是惟有將車輛以更低價格賣給二手車商。

路透社今天報導，中國商務部今天下午與多家車企包括比亞迪及東風等會面，討論正在增加的「零公里二手車」銷售問題。受邀參加的還包括中國汽車工業協會、中國汽車流通協會及一些二手車交易平台。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140527