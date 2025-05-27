NGO聯誼茶會 林佳龍：讓台灣成區域INGO中心

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（中央社記者楊堯茹台北27日電）外交部長林佳龍今天主持NGO聯誼茶會時表示，「NGO外交」是以二軌外交推動台灣參與國際不可或缺的力量，透過國民外交的力量向世界展現台灣社會軟實力，並揭示推動台灣成為區域INGO中心的決心。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍下午在台北賓館主持NGO聯誼茶會，邀請超過百位國內外各領域長期參與國際事務的非政府組織（NGO）代表出席。林佳龍逐一與所有在場NGO代表交流與合影，場面熱絡。

林佳龍於致詞強調，為實踐賴總統「價值外交」與「經濟日不落國」的政策願景，外交部致力推動「總合外交」政策，其中「NGO外交」是以二軌外交推動台灣參與國際不可或缺的力量。

林佳龍表示，感謝NGO夥伴在不同領域付出專業與熱情，輸出台灣的自由與民主價值、性平與永續的理念、醫療與科技的優勢、經濟及貿易的實力、文化及運動的活力，並說明NGO透過國民外交的力量向世界展現台灣社會軟實力，貢獻台灣社會良善的力量。

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林佳龍也揭示推動台灣成為區域INGO中心的決心，並提到日前台灣獲得自由之家（Freedom House）頒發「自由燈塔獎」（Beacon Award），足證台灣是民主成熟、穩定且友善的國家。外交部將持續努力使台灣成為INGO來台設點、互動與合作的重要樞紐，透過榮邦計畫，與理念相近國打造新雁行國際聯合艦隊，獲致更豐碩的外交成果。

外交部說明，這次茶會除安排外交部國際青年大使開場演出外，現場也藉由「總合外交」棒球九宮格遊戲體驗，讓各界更加認識總合外交。林佳龍強調，今年適逢外交部非政府組織國際事務會成立25週年，期盼與各位「NGO台灣隊」齊心協力拚外交，共同壯大台灣的國際參與。（編輯：張若瑤）1140527