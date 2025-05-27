新任文策院董事長 文化部次長王時思兼任

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（中央社記者王寶兒台北27日電）文化部今天表示，文策院第3屆董事長將由文化部政務次長王時思兼任。文化部長李遠表示，期許文策院在各項工作上與文化部的整體文化政策、產業發展及國際合作等有更密切接軌。

依「文化內容策進院設置條例」規定，文策院董事會由文化內容專業人士及相關政府代表組成，任期為3年。第3屆董監事任期將至2028年5月27日止。

李遠表示，文策院自2019年成立以來，已投入逾百件國發基金專案投資與文化事業合作，並積極與文化部多項政策面向展開深度整合。在文策院獲國發會核定第2個百億基金的關鍵時刻，第3屆董事長由王時思兼任，希望在投資機制、策略及民間資金引動上更加精進，確實貼切產業需求。

文策院第3屆董事，包含董事長王時思、紀錄片導演李道明、作家馬世芳、廣達研究院院長張嘉淵、國際通商法律事務所榮譽首席顧問陳玲玉、電影及紀錄片研究與實務工作者陳斌全。

董事名單中，政府相關機關代表則包含經濟部政務次長何晉滄、數位發展部政務次長林宜敬、國家科學及技術委員會副主任委員林法正、國家發展委員會副主任委員高仙桂、故宮博物院政務副院長黃永泰、交通部交通產業發展及國際事務司專門委員鄧逸琦、文化部影視及流行音樂產業局局長王淑芳。

文策院第3屆監事，包含美商Bluebird worldwide Inc.獨立董事黃時中、經濟部智慧財產局副局長張玉英、文化部主計處專門委員戴秀雲。

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李遠表示，感謝第2屆董事長蔡嘉駿及董監事團隊，發揮承先啟後的關鍵角色，延續文策院創立的使命願景，穩健推動多元投資、內容創新與國際布局，為文策院奠定持續成長的堅實基礎。

李遠也說，相信文策院在第3屆民間董監事的專業貢獻，以及政府機關代表的全力支持下，能引領台灣文化內容產業再創高峰。（編輯：張雅淨）1140527