台南兒童藝術教育節 促成師生與藝術家共同創作

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市政府舉辦兒童藝術教育節邁入第6屆，今年首度以促成師生與青年藝術家攜手合作方式，共同創作大型藝術作品，並結合兒童文學得獎作品，盼展現更豐富多元藝術能量。

台南市政府下午在永華市政中心舉辦2025台南市兒童藝術教育節宣傳記者會，市長黃偉哲致詞表示，台南獨有的兒童藝術教育節今年邁入第6年，透過以「美學創思力」列為5大教育願景之一，結合深厚在地文化，持續創新發展精進。

黃偉哲表示，期盼兒童藝術教育節以學生為出發點，提供孩子們發揮創意的舞台，勇敢展現藝術才能，讓台南的孩子有別於其他城市孩子，可從學習、觀賞與表演過程中獲得充足藝術養分。

他強調，透過將藝術教育帶入校園，可以培養欣賞能力，並發掘藝術潛能，讓有天分、有興趣的孩子能盡情發揮，而兒童藝術教育節不僅已扎下深厚根基，更讓學生在舞蹈、音樂等各方面，於全國競賽中大放異彩，未來市府仍將持續推動深耕藝術教育活動。

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台南市教育局提供資料指出，今年活動首次促成師生與青年藝術家合作，共同創作大型藝術作品，並結合兒童文學得獎作品，在市圖新總館展出，展現豐富多元藝術能量。

教育局指出，此次並規劃「藝起學」親子夏令營，由台南市藝術輔導團教師規劃課程，帶領親子走讀在地文物，透過結合實境拍攝、AI（人工智慧）工具進行影像與音樂數位藝術創作，更擴大辦理校數至8校12場次，活動細節將持續公告於「台南市兒童藝術教育節」粉絲專頁。（編輯：黃名璽）1140527