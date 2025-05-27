曾沛慈新專輯化身戀綜主持人 與苗可麗婆媳相見歡

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）歌手曾沛慈新專輯「下週同樣時間」以戀愛實境秀概念包裝，在同名主打歌MV中則化身節目主持人，笑稱圓夢。演員苗可麗曾在影集飾演曾沛慈的婆婆，今天也現身記者會獻上祝福。

曾沛慈第5張專輯「下週同樣時間」正式數位發行，實體專輯6月27日發行，今天舉行發片記者會。

專輯以「戀愛實境節目」概念包裝，每一首歌都是一個愛的故事，同名主打歌MV裡曾沛慈化身為節目主持人，並找來好友晏柔中、楊孟霖出演，曾沛慈笑說有圓夢的感覺。

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苗可麗曾在影集「太太太厲害」裡飾演曾沛慈的婆婆，今天驚喜現身「婆媳相見」。因為苗可麗也主持過「同居時代」，戀愛綜藝前後輩十分有緣。苗可麗並拿出手寫信說：「我昨天半夜聽妳的歌，我把這11首歌寫成一封情書給妳。」並當場朗讀，讓曾沛慈感動流淚。

曾沛慈並宣布7月5日將在遠百信義A13北面廣場舉辦睽違6年的簽唱會，她說：「我不擔心跟大家近距離接觸，我只擔心沒有人，大家一定要來。」（編輯：張雅淨）1140527