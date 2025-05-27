戴愛玲寫歌獻爸爸 不著急脫單相信緣分自會來

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）歌手戴愛玲新專輯「別害怕」，歌曲「阿爸」是不捨爸爸罹癌及受帶狀皰疹之苦，透露爸爸第一次在她面前哭是得知罹癌時，幸好病情已控制、持續追蹤。

戴愛玲全新迷你專輯「別害怕」正式發行，今天與媒體分享心情。她說，過往作品寫感情居多，現在接觸到越來越多生離死別，也心疼爸爸長年飽受帶狀皰疹之苦，爸爸去年年底又罹患攝護腺癌初期，「開始覺得緊張，怕他要離開」。

戴愛玲提到，不想在爸爸面前說難過的話，會開玩笑說他不會照顧自己，而爸爸在她面前比較樂觀開朗，第一次哭就是得知罹癌時。戴愛玲說，爸爸的病情已得到控制、持續追蹤，但還是會擔心。

戴愛玲接下來將去加拿大工作，順便給自己放個假，坦言因為家人生病，猶豫要不要成行，是媽媽鼓勵她多留一段時間好好玩，笑稱如果有豔遇「有緣分也不排斥」。

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專輯中「愛人啊」及「還能愛嗎？」，都寫下感情中的脆弱面向，戴愛玲說，以前會覺得在感情中受挫是自己不夠好，隨著幾次的戀愛經驗，現在「我覺得我很好」，自嘲可能常在演出中唱壓軸「所以感情也壓軸」。

戴愛玲透露演唱會及完整專輯同步規劃中，而自己很喜歡台語歌，原住民歌曲也想製作，未來可能會以單曲形式發行。（編輯：張雅淨）1140527