高捷中職生涯首轟出爐很驚喜 走過不順有感謝

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（中央社記者謝靜雯新北27日電）中職富邦悍將野手高捷25日敲生涯首安，今天一軍第4場出賽首轟出爐直言驚喜，回顧去年的不順，感謝指導過他的教練、強大的後盾家人，及球迷不離不棄。

高捷22日完成一軍生涯初登場，25日敲出一軍生涯首安，今天在新莊棒球場與統一7-ELEVEn獅隊比賽，2局下敲出陽春砲、生涯首轟出爐；悍將終場以8比4搶勝。

悍將總教練陳金鋒表示，高捷剛上到一軍沒多久，打擊還好、守備不錯，是球隊未來可以栽培的球員。

高捷表示，全壘打的打席注意變化球攻擊，打出去有感覺可能是全壘打，但因為今天逆風，還是全力衝刺，即使不是全壘打也要上到得點圈製造下一棒攻擊的機會，首轟來得這麼快有點驚喜。

對於擊球率偏低的問題，高捷提到，希望上場攻擊可以冷靜一點，太過心急想要表現就會導致節奏亂掉，回去會寫筆記反省一下。

被問起一軍4場比賽打完的收穫，他表示影響比較多的是場外因素，球迷的加油聲很大聲，首場出賽時太亢奮，也有一直提醒自己要全程專注在比賽中。

高捷的妹妹今天有到場看球，高捷表示，先前家人到場因雨延賽，今天只有妹妹到場，剛好見證全壘打，「妹妹應該可以講一個禮拜。」

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高捷感謝一路指導過他的教練，提到去年不是很好，沒有展現出該有的表現，感謝家人是最強大的後盾，也感謝球迷不離不棄。

他賽後受訪時聲音沙啞，笑說不是因為開轟叫太大聲，是在休息區時很大聲的幫隊友加油。（編輯：黃名璽）1140527