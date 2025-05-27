朴子市長盃宋米家再見安打 平鎮勝穀保奪青棒組冠軍

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（中央社記者謝靜雯新北27日電）朴子市長盃全國棒球錦標賽青棒組冠軍戰，平鎮高中今天靠著范博超7局完封好投、宋米家再見安打，以1比0擊敗穀保家商奪冠，宋米家獲選賽會最有價值球員（MVP）。

第2屆朴子市長盃全國棒球錦標賽青棒組冠軍戰，平鎮高中今天與穀保家商交手形成投手戰，兩隊前6局都沒能拿下分數，7局下平鎮首名打者遭觸身球保送上壘，靠著短打推進，2人出局後宋米家再見安打，幫助球隊奪下冠軍。

平鎮投手范博超今天總計用85球投7局，僅被敲出3支安打，投出8次三振、2次四死球保送，無失分，完封搶勝，范博超拿下賽會投手獎。

季軍戰麥寮高中與普門中學交手，麥寮1局上就有攻勢，單局敲出4支安打，加上對手2次失誤，一口氣打了9人次、攻下4分；2局上靠著保送、盜壘、王翾祐二壘打添分，再靠著觸身球保送、失誤、江孝恩二壘打再添2分、拉開領先差距。

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麥寮4局上攻勢再起，王翾祐率先敲出二壘打、盜上三壘，靠著失誤跑回團隊第8分，麥寮終場以8比2搶勝、拿下季軍；王翾祐季軍戰單場3安2打點，也拿下賽會打擊獎第1名、打點獎。

少棒組賽事冠軍為同仁國小，亞軍為和興國小，季軍為福林國小，殿軍為龜山國小，賽會MVP為同仁國小安震凱。（編輯：張雅淨）1140527