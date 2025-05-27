台幣強升衝擊壽險ICS過渡期適用 金管會擬研議緩衝

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（中央社記者羅元駿台北27日電）新台幣5月強升恐衝擊壽險業損益，連帶影響業者申請適用接軌ICS（保險資本標準）過渡性措施，金管會主委彭金隆今天表示，新台幣劇烈波動是始料未及，「監理官不是僵固的」，假設6月30日財報的資本適足率（RBC）未達標，擬再給業者一次機會，他強調，金管會隨時因應環境，以維持市場穩定為優先。

台灣保險業將於2026年接軌ICS（保險資本標準）新制，為協助保險業因應新版保險資本標準逐步調整資產配置，金管會從2026年起提供15年過渡年限讓業者調整資產配置，透過較寬鬆的方式來計算ICS但會逐年趨緊。

彭金隆今天出席端午節前金管會例行記者會時表示，新台幣匯率的劇烈波動始料未及，「監理官不是僵固的」，保險局會研議是否給予業者緩衝，假設6月30日財報的RBC未達標，「擬再給一次機會」，不過仍尚未定案。

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金管會保險局長王麗惠說明，壽險業者如果要申請過渡措施，必須在今年完成作業，因此以6月底財報的 RBC、淨值比等財務數據來作為申請標準，保險局預計9月受理申請並進行後續審核。

王麗惠說，近期業者的財報數字波動大，若有壽險業者6月的狀況沒有順利達到法定標準，主管機關也會有一些規劃，要待內容成熟後再向外界報告。（編輯：潘羿菁）1140527