畢書盡翻唱5華語音樂人經典作 憶被齊秦請吃披薩

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）歌手Bii畢書盡重新詮釋陳奕迅、動力火車、黃立行、林宥嘉、齊秦經典作，回憶起有次在錄音室偶遇齊秦，可能自己看起來沒吃飽，齊秦自掏腰包請吃披薩，讓他吃得非常滿足。

唱片公司今天透過新聞稿表示，畢書盡新專輯Bii WITH YOU成績亮眼，8月將到馬來西亞及新加坡開唱。而台北站巡演當晚，畢書盡挑選5首華語樂壇代表性音樂人的作品重新詮釋，包含陳奕迅「多少」、黃立行「冷水澡」、齊秦「不讓我的眼淚陪我過夜」、動力火車「那就這樣吧」、林宥嘉「自然醒」。

畢書盡並回憶剛來台發展時，有一次在錄音室錄音巧遇齊秦，齊秦看到他們邊錄邊吃便當，「可能我們看起來沒吃飽，齊秦大哥貼心地叫了披薩請我們吃，真的是太感謝了。當時錄音的餐費有上限，我們不敢亂點，那天吃得非常滿足，很謝謝齊秦大哥的照顧。」

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畢書盡說：「第一次以這樣的形式做一張作品，感覺很棒。這些歌，也許有些人以前聽我唱過，也可能是第一次聽到，但它們真的都是我一路以來很喜歡、也很尊敬的歌曲。」希望能讓大家透過他的方式重新聽見這些旋律，從中找到一些熟悉感，一些新感情，也許還有一些舊回憶。

Bii畢書盡「Bii WITH YOU LIVE CONCERT（COVER COLLECTION）」今天上架。（編輯：張雅淨）1140527