歐盟20國批匈牙利打壓LGBTQ 未達門檻難「懲匈」

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（中央社記者田習如布魯塞爾27日專電）經過8年8次聽證會，歐盟仍無法在今天的會議達到門檻，推進針對匈牙利違反法治原則的制裁，不過一份譴責匈牙利打壓LGBTQ遊行權利等限制人權的文件，已獲20個歐盟成員國簽署，突顯匈牙利在歐盟的爭議性。

歐盟今天舉行由各國外交部長或歐盟事務部長參與的一般事務理事會（General Affairs Council），匈牙利奧班（Viktor Orban）政府多項政策被質疑違反歐盟人權、法治等原則的案件討論成為焦點。

匈牙利早在2018年就被歐洲議會（European Parliament）通過啟動歐盟條約第7條的制裁條款，也就是對違反條約第2條的人權、法治、自由、民主等歐盟共同價值的成員國，可施以停止表決權等處罰。

不過，包括本次會議，歐盟各國已針對此案進行了8次聽證會，但仍無法在匈牙利以外的26國達成一致同意而予以制裁，也無法獲得80%成員國（22國）同意而對匈牙利發布共同斥責聲明。

輪值主席國的波蘭歐盟部長什拉普卡（Adam Szlapka）主持會後記者會上說，歐盟是基於價值而成立，法治是其中之一，「我確定（本案）討論將會持續下去。」

歐洲動態（Euractiv）日前首度揭露，以荷蘭為首的十餘個歐盟國家聯名譴責匈牙利違反歐盟價值，包括打壓LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒等）等弱勢族群。這份聲明後來也獲德、法兩大國支持，據歐洲新聞台（Euronews）晚間報導，參與連署已達20國。

沒有連署的7國除了匈牙利，還有義大利、保加利亞、斯洛伐克、羅馬尼亞、克羅埃西亞等保守派執政國家，以及保持議事中立的波蘭。

此外，一份關於強化歐盟民主韌性的文件，原本預期以部長會議結論文件的形式發出，最後因2個國家反對，改由波蘭以主席國名義、獲25國支持下發出。當前歐盟法治爭議最大的國家是匈牙利和斯洛伐克。

這份長達8頁的文件多次引用歐盟條約第2條，在不點名特定國家的情況下強調各種人權價值，包括力挺公民社會組織、保護弱勢群體等。匈牙利被質疑的政策之一就是以禁止外國干政為由打壓國際人權組織的活動。

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歐洲動態另揭露歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）要求旗下執行委員避免參加預定6月下旬在匈牙利舉行的年度同志驕傲遊行。執委會發言人未證實該要求，僅表示執委們出席與否的政策尚未決定。

無法限制匈牙利在歐盟的投票權，使奧班政府仍享有對歐盟共同外交政策的否決權，尤其是對俄羅斯的進一步制裁。這個影響歐盟決策效率和效能的路障，顯然仍搬不開。（編輯：陳慧萍）1140528