台灣農遊展銷會雅加達登場 多元旅遊魅力掀熱潮

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（中央社台北28日電）台灣交通部觀光署5月24日舉辦「第一屆台灣農遊展銷會」，除印尼知名影視歌三棲藝人Widi Mulia特別以「台灣購物之旅」代言人身分出席，另一位高人氣女星Mikha Tambayong也亮麗登場，吸引許多印尼年輕人參與，凸顯台灣多元旅遊魅力席捲雅加達，預計將掀起台灣旅遊新熱潮。

觀光署積極推廣印尼市場，每個月都有精彩的活動，透過一連串精心策劃推廣活動，已成功吸引印尼民眾對台灣旅遊的嚮往。不論是赴台旅遊人數或是訂房詢問系統的資料顯示，印尼民眾對於台灣旅遊的認識度和詢問度均大幅提升，足見台灣觀光推廣策略的顯著成效。

觀光署5月24日最新在雅加達舉辦「第一屆台灣農遊展銷會」，吸引大批民眾參與，預計掀起一股夏季台灣旅遊的新熱潮。

這場活動邀請Widi Mulia特別以台灣觀光「購物之旅」推廣嘉賓身分出席，分享她在台灣的精彩旅程，也發布最新的台灣觀光宣傳影片「購物篇」；以她真實的親身體驗向印尼民眾傳遞台灣購物的獨特魅力。

Widi Muli指出，台灣購物既新潮又貼近生活，無論是百貨商圈、夜市小店，還是設計師品牌，處處驚喜連連，「一趟旅行，全家滿足」的購物體驗，讓她留下深刻印象。她並說「不僅買到自己喜歡的香氛和飾品，也替女兒找到最新的台灣彩妝品牌，兒子愛的限量運動鞋，甚至連先生喜歡的在地手工皮件都一應俱全」。

另一位印尼高人氣女星Mikha Tambayong身著充滿夏日田園風情的造型登場，她現場分享之前到訪台灣時親身經歷的美麗花海與樂活體驗，及充滿期待與嚮往的台灣旅遊憧憬，將台灣旅遊訊息傳播給所有粉絲與民眾，號召印尼民眾親自感受TAIWAN–Waves of Wonder的台灣無限魅力。

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Mikha Tambayong與大批年輕粉絲們熱情互動，顯見台灣觀光在印尼年輕世代中已具備影響力。這也可預見台灣旅遊在印尼市場的未來，充滿無限可能與期待。

觀光署表示，針對印尼市場陸續推出「美食享受」、「樂活體驗」、「多元購物」、「友善穆斯林」等多元行程規劃，並結合線上問卷與社群互動，深入瞭解印尼民眾的旅遊偏好與需求；也期盼藉由知名藝人魅力與影響力，發揮多平台宣傳，吸引更多印尼旅客到訪台灣，讓2025年印尼赴台旅客數再創新高。（編輯：唐佩君）1140528