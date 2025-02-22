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印尼高人氣女星代言台灣觀光 旅展吸引粉絲行銷台味

2025/2/22 19:51（2/22 20:11 更新）
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印尼女星咪卡譚巴勇（Mikha Tambayong，左）代言台灣觀光，22日出席印尼Astindo旅展台灣館活動，體驗製作刈包。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年2月22日
印尼女星咪卡譚巴勇（Mikha Tambayong，左）代言台灣觀光，22日出席印尼Astindo旅展台灣館活動，體驗製作刈包。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年2月22日
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（中央社記者李宗憲雅加達22日專電）印尼Astindo旅展登場，印尼市場台灣觀光代言人、明星咪卡譚巴勇出席台灣館活動，除在場播放赴台拍攝的宣傳影片，還贈送鳳梨酥，並與粉絲互動玩遊戲，吸引大批民眾駐足觀看，相當熱鬧。

印尼Astindo旅展正在唐格朗縣（Tangerang）舉行，台灣館邀請在Instagram有逾700萬追蹤人數的印尼明星咪卡譚巴勇（Mikha Tambayong）出席首日活動，她與粉絲分享赴台拍攝宣傳影片的心得，介紹台灣各地的旅遊景點與美食。

駐雅加達台灣觀光服務處指出，咪卡譚巴勇是首位印尼市場的台灣觀光代言人，她日前赴台拍攝宣傳影片，行程遍及台灣各地的旅遊景點。咪卡譚巴勇說，她印象最深刻的是台灣美食和台灣的原住民文化。

咪卡譚巴勇在台灣曾體驗原住民的刺福球儀式，活動上，她也與印尼民眾一同刺福球，現場歡笑聲不斷，非常熱鬧。

據原住民族文化發展中心網站介紹，刺福球是排灣族5年祭重要的儀式之一，福球象徵愛情、事業、財富與健康，刺中便能得到好運的降臨。

另外，咪卡譚巴勇也與粉絲互動玩遊戲，並贈送台灣鳳梨酥，一度引發騷動。隨後，她與駐雅加達台灣觀光服務處主任周士弼一同製作刈包，吸引了許多民眾駐足觀看。

周士弼表示，今年首度在印尼市場推出觀光代言人，未來還會有另外4名網紅將推出其他宣傳影片，推廣台灣美食、樂活、購物和浪漫之旅，期盼藉由名人魅力，吸引印尼人赴台灣旅遊。

駐印尼代表洪振榮指出，推廣台灣旅遊可增進印尼與台灣兩地人民相互了解。已派駐雅加達近2個月的他說，台灣與印尼有許多相似之處，應加強交流。

駐足在台灣館的印尼華裔陳玉情（Mila）表示，她曾去過台灣，對台北101、九份等景點印象深刻，但讓她最念念不忘的是台灣的美食，並解釋說，「台灣的飲食文化與印尼華裔很相似」，因此台灣食物很受歡迎。

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另一印尼華裔沈子翔（Eldwin）告訴中央社，印尼有很多來自台灣的雞排和珍奶品牌，因此未來若有機會赴台旅遊，希望能親自品嚐台灣美食。

民眾諾麗（noni）則對台灣的原住民文化很有興趣，她說：「台灣的刺福球儀式非常獨特，印尼好像也有類似的文化」，希望未來能親自到台灣了解當地文化。（編輯：唐佩君）1140222

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印尼Astindo旅展上，參觀民眾一起體驗台灣原住民的刺福球儀式。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年2月22日
印尼Astindo旅展上，參觀民眾一起體驗台灣原住民的刺福球儀式。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年2月22日
駐雅加達台灣觀光服務處主任周士弼（左）與印尼高人氣女星咪卡譚巴勇一同出席印尼旅展台灣館活動，期盼藉由名人魅力，吸引印尼民眾赴台灣旅遊。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年2月22日
駐雅加達台灣觀光服務處主任周士弼（左）與印尼高人氣女星咪卡譚巴勇一同出席印尼旅展台灣館活動，期盼藉由名人魅力，吸引印尼民眾赴台灣旅遊。中央社記者李宗憲雅加達攝 114年2月22日
咪卡譚巴勇
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周士弼
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