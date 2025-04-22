觀光署前進印尼3大城市攬客 鹽酥雞現場飄香

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（中央社記者余曉涵台北22日電）觀光署20日起到26日巡迴雅加達等印尼3大主要城市，以「來台灣喝一杯」為主題，舉辦台灣觀光推廣會，搭配台灣鹹酥雞、珍奶等美食，要吸引旅客來台。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，積極拓展印尼旅遊市場，號召旅行業及旅宿業等15個單位共33人組成台灣觀光代表團，於4月20日至26日巡迴印尼3大主要城市雅加達、泗水及棉蘭，舉辦台灣觀光推廣活動。

觀光署說，搭配「來台灣喝一杯」主題，首次在推廣會上供應全套台灣經典美食風靡全球的珍珠奶茶，搭配穆斯林友善認證的經典台味鹹酥雞，鼓勵印尼業者與最多台灣業者互動。

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除使之外，觀光署說，活動現場還有結合台灣美食道具的精采馬戲、創意茶包和花磚胸針DIY，以及讓社群互動更具創意的台灣意象IG動態貼圖，帶給當地業者不一樣的台灣魅力新體驗。

觀光署去年在雅加達設立台灣觀光服務分處，就近輔導印尼旅行業者包裝台灣觀光產品、舉辦專題講座等促進印尼民眾來台旅遊意願，據統計，去年印尼來台旅客已回升達22萬4000多人次，相較112年成長11.14%，顯示印尼市場對台灣旅遊的興趣持續升溫。（編輯：陳清芳）1140422