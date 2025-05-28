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葉丙成請假接受性平調查 教長：避免職務造成外界不必要猜測

2025/5/28 09:48（5/28 09:55 更新）
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教育部次長葉丙成。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北28日電）教育部次長葉丙成公開評論性平案引發爭議，於本月26日起請假接受調查。教育部長鄭英耀今天說，請假是為能確保充分配合性平調查，避免因職務關係，造成外界許多不必要的猜測。

葉丙成4月21日在社群媒體發文評論性平案，文中截圖涉及揭露性平事件當事人個資。民進黨立法院教育及文化委員會7名立委5月21日發表聲明，要求教育部依法移交性平委員會（性平會）調查。

教育部於本月21日宣布依法將台灣大學性平事件及葉丙成公開發文，移交教育部性平會立案調查。26日教育部宣布，葉丙成主動請假接受調查。

教育部長鄭英耀今天到立法院備詢，會前接受媒體聯訪。他解釋，葉丙成在個人社群平台揭露校園性平事件當事人的個資，性平會依法組成調查小組進行調查，葉丙成因此請假，全力配合調查。

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鄭英耀隨後表示，外界可能會認為葉丙成請假是「逃避責任」，但其實根據性平法，為了確保調查的公平公正，葉丙成督導的業務也做了一些調整，希望他在調查期間充分配合調查小組，不會因為職務的關係，造成外界許多不必要的猜測。

鄭英耀也提到，教育部非常清楚校園性平案受到社會大眾高度關心，也會誠實面對，確實檢討行政流程，同時也會強化制度，希望這樣的事情不會再發生。（編輯：龍柏安）1140528

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