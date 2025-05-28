CIA指中國為世界最大威脅 恐吸收美國失業探員情蒐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎27日專電）美國中央情報局（CIA）年度報告將出版，內容直指中國為對全球威脅最高的國家，對台灣脅迫日增。解放軍快速現代化，企圖阻擋美國介入太平洋。川普對CIA的「清洗」，恐怕也讓中國和俄羅斯情報單位有機可乘，吸收失業探員。

美國中央情報局每年都會向總統提交報告，蒐集全球海外特務上千條資訊與分析，並剖析情報單位眼中美國與未來世界的可能威脅。這也是美國總統川普（Donald Trump）回鍋後的第一份CIA報告。

法國媒體快訊週刊（L’Express）搶在這份報告書「CIA眼中的未來世界」（Le Monde à venir vu par la CIA，暫譯）28日於法國出版前，獨家取得內容。

與前任不同，川普2.0政府把情報重心放在國內議題，如藥品芬太尼（Fentanyl）走私、非法移民、邊界犯罪等。

在地緣政治上，CIA認為主要威脅仍來自中國與俄羅斯，中國作為美國頭號威脅更是華府兩黨罕見的共識。

對美國而言，在軍事、經濟與其競爭的中國，無疑是「最危險對手」。報告寫道：「幾乎可以肯定，中國有多方面的國家戰略，旨在於2030年取代美國成為最具影響力的全球大國。」

文件聚焦中國軍隊的快速現代化，以杜絕美國介入太平洋的可能性。報告指出，中國解放軍有能力使用常規武器遠程精準打擊西太平洋美國周邊地區，如關島、夏威夷和阿拉斯加。

此外，北京已研發出常規動力彈道飛彈、巡航飛彈，可通過空中和海上發射，包括透過核動力潛艦。

另一個中國帶來的危險，則是「對台日增的威脅」。中情局強調，中國在增強軍力，今年北京恐會對台施加更多壓力，「在阻止甚至擊敗美國軍事干預的能力上，中國可能正取得穩定但不平衡的進展」。

CIA指出，解放軍正在加強在台灣周邊地區行動的範圍、規模和步調。且北京為維護自身在南海和東海主權而採取的激進行動，加劇緊張局勢，恐引發更大衝突。

中國手法越來越精細的大規模網路攻擊也令CIA擔憂，它鎖定美國政府、企業與重要產業的基礎建設網絡。

若美中爆發衝突，北京「可能會針對美國關鍵基礎設施和軍事資源發動具威脅性的網絡攻擊」。目的是以破壞決策過程、製造社會混亂與擾亂軍事部署威脅，恫嚇美國不要做出軍事反應。

至於俄羅斯，CIA強調該國是全球最大擁核國，增加全球核戰風險。且總統蒲亭（Vladimir Putin）對控制北極野心日增，更希望「進一步開發北極的石油和天然氣儲備」。

此外，莫斯科對假消息的掌握爐火純青，「傳播西方政治動盪言論，讓人對民主進程與美國領導地位產生懷疑，也散播削弱西方對烏克蘭支持的論述」，且資訊戰在未來，只會變得更複雜與龐大。

法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）研究人員夏宏（Paul Charon）為報告書的法文版撰寫導言。

他在快訊週刊25日刊登的專訪中指出，美國中情局內部出現「清洗」，讓中、俄有機可乘，被裁員的特務恐怕為敵手所用。

夏宏分析，在這項特別的文件顯示，中國「仍是主要敵手」。俄羅斯的安全威脅似乎被淡化，這或許與川普回鍋後不斷試圖與蒲亭和談的態度有所呼應。此外，CIA報告也透露出美國內部的「政治化」。 億萬富豪馬斯克（Elon Musk）主導的政府效率部（DOGE）已裁掉許多被川普視為有敵意的聯邦調查局（FBI）與CIA探員。

「對川普而言，最重要的不是效率，而是忠誠，他甚至可把毫無經驗者放在重要職務上」。下位者為表效忠，恐開始揣摩上意，只講川普想聽的，導致情報分析失準。

「如此系統性裁員會導致嚴重結構失能，讓情報單位失去偵測與分析威脅的關鍵人力」。他指出，被裁的高層恐心灰意冷，為中、俄情報單位提供機會，以獵人頭公司為幌子，接近或招募他們，蒐集機密資訊。

透過 Google News 追蹤中央社

於此同時，中國與北韓和伊朗在特定領域的情報合作也在繼續。與俄羅斯的合作程度則難以評估，「兩國大量技術交流，如在資訊影響力上。俄羅斯喜歡中國的網路長城，想設立類似系統；中國則從俄羅斯的假訊息操作上學到很多」。

夏宏強調，中共情報資源仍傾盡在監視所謂「五毒」上，也就是台灣獨立人士、西藏、維吾爾異議人士、法輪功團體，及民運團體。（編輯：張芷瑄）1140528