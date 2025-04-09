美情報機構示警：中國正試圖招募聯邦政府員工

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國家反情報與安全中心今天警告，中國情報機構正在利用欺騙手段，把現任或前任美國政府雇員當作目標進行招募。

路透社報導，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部（Department of Government Efficiency）對聯邦機構大舉裁員之際，美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）提出警告。

國家反情報與安全中心指出：「外國情報機構，尤其是中國機構，在社群和專業網絡上偽裝成顧問公司、獵頭企業、智庫及其他單位，鎖定現任和前任美國政府雇員以進行招募。」

國家反情報與安全中心表示，網路上欺詐的工作招聘及其他手法已變得更複雜高明，其目標是具備在美國政府工作經驗且正在求職的人。該中心警告現任與前任聯邦雇員提防這類手法。

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國家反情報與安全中心補充道，持有安全許可（security clearance）者從聯邦政府離職後，仍有保護機密資料的義務。安全許可是關於接觸聯邦政府機密資訊或限制區域的權限。

中國駐華府大使館目前尚未就此事發表評論。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140409