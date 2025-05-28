川普：加拿大成美第51州可免費加入金穹飛彈防禦

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，加拿大成為美國第51州的話，即可免費加入他提議的「金穹」飛彈防禦系統，否則加拿大將得為加入金穹計畫付出610億美元（約新台幣1.8兆元）。

法新社報導，加拿大先前表示有興趣加入金穹（Golden Dome）飛彈防禦系統，但堅決反對任何失去主權的條件。

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「加拿大非常希望加入我們絕佳的金穹系統，我告訴加拿大，如果他們選擇繼續作為一個獨立但不平等的國家，將得付出610億美元。」

川普還說：「但如果他們成為我們珍愛的第51州，將不用花任何一毛錢。他們正在考慮這個提議！」

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加拿大目前尚未就川普的說法回應。

川普上週宣布金穹系統計畫，稱最終將耗資約1750億美元，並將於他2029年任期結束前啟用。然而專家認為，這項計畫面臨巨大的技術和政治挑戰，實現目標的成本可能遠超出他估計的數字。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1140528