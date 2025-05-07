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消防真實人生搬上台 火神的眼淚音樂劇逼哭觀眾

2025/5/7 12:57（5/7 13:11 更新）
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故事工廠、瘋戲樂工作室「火神的眼淚」音樂劇首演以來感動無數觀眾，真實呈現消防員的生命歷程，把雲梯車、救護車和吊掛直升機等實景搬上舞台。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年5月7日
故事工廠、瘋戲樂工作室「火神的眼淚」音樂劇首演以來感動無數觀眾，真實呈現消防員的生命歷程，把雲梯車、救護車和吊掛直升機等實景搬上舞台。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年5月7日
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（中央社記者葉冠吟台北7日電）故事工廠、瘋戲樂工作室「火神的眼淚」音樂劇首演以來感動無數觀眾，真實呈現消防員的生命歷程，把雲梯車、救護車和吊掛直升機等實景搬上舞台，讓大家深入其境，紅著眼眶離場。

「火神的眼淚」音樂劇改編自同名人氣影集，由黃致凱負責改編、執導及作詞，金馬獎常客王希文擔任音樂執導與作曲。陣容集結楊大正、方宥心、王為、周家寬、羅美玲、是元介等23位實力派音樂劇演員。

談到演出最有共鳴的歌曲，羅美玲認為是飾演她兒子的楊大正，所獻唱的「這一天」，演唱時的情緒悲傷，常讓她在排練時崩潰大哭，「那是一首關於放手與理解的歌，是母親一生的練習題，我們都是在茫然與未知中學習與成長。」更透露就讀小三的兒子來看演出時，甚至哭得比她還慘，「這齣戲是最棒的生命教育。」

羅美玲特別感謝在陷入劇情悲傷之際，戲外有陽光的老公與婆婆在家幫忙照顧3個小孩，「因為有他們，我才有動力。他們是我的陽光，讓我能和角色的悲傷共處。」她也提起，兒子就讀學校的防災教育很落實，「每次我燉湯開小火，兒子會提醒我『不能』離開瓦斯爐。」

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「火神的眼淚」音樂劇還改編了大眾從小耳熟能詳的歌曲「當我們同在一起」，楊大正與方宥心直呼超有共鳴，演出時台下許多觀眾也因這首歌想起與家人、好友、兄弟閨蜜等團聚時刻而落淚。

楊大正也感性分享：「團結一心的情誼與找到人生意義的那一刻，都是我生命中曾深刻經歷的情感。那種全新的自己誕生的感覺，像是一次重生，充滿力量。」全劇目前全台巡演熱烈展開，下一場將於24日高雄衛武營登場，並於6月14日在桃園、6月21日在台南、6月28日在台中等地演出。（編輯：李亨山）1140507

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「火神的眼淚」音樂劇改編自同名話題影集，把打火兄弟真實人生搬上舞台，首演以來好評不斷，狂洗版社群平台，被網友稱讚「太好哭」。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年5月7日
「火神的眼淚」音樂劇改編自同名話題影集，把打火兄弟真實人生搬上舞台，首演以來好評不斷，狂洗版社群平台，被網友稱讚「太好哭」。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年5月7日
演員羅美玲（右）在「火神的眼淚」音樂劇中飾演殉職消防員林義陽的母親，歌聲真誠動人，唱哭一大票觀眾。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年5月7日
演員羅美玲（右）在「火神的眼淚」音樂劇中飾演殉職消防員林義陽的母親，歌聲真誠動人，唱哭一大票觀眾。（故事工廠提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年5月7日
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