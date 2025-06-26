桃機舉辦複合式災害演練 盼提升聯防救災能力
2025/6/26 18:16（6/26 19:31 更新）
（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）為強化桃機面對非天然災害應變能力，機場公司特別演練模擬發生輻射品與毒性化學物質洩漏，並伴隨電動車事故的複合式災害，盼透過事前演練，提升災害發生時聯防救災能力。
桃園國際機場公司今天發布新聞稿表示，為強化桃園國際機場面對非天然災害的應變能力，機場公司依據「災害防救法」及交通部民用航空局指示，24日在501及502貨機坪舉辦「毒性及關注化學物質災害、輻射災害暨電動車災害防救實兵演練」，跨單位動員近60人共同參與。
機場公司表示，演練模擬501貨機坪發生輻射品與毒性化學物質洩漏，並伴隨電動車事故引發火災及人員搶救的複合式災害。演練邀集包括長榮空運倉儲公司、內政部警政署航空警察局、聯新國際醫院桃園國際機場醫療中心等公私部門共同參與。
機場公司指出，演練內容包括災害初期應變救援及現場指揮調度、毒性化學物質與輻射洩漏的初期處置、人員與車輛避難引導與警戒管制、毒化物清除與除污作業、電動車火災撲滅及電力隔離處置等。
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機場公司也針對國際上曾引發大規模火災的電動車救災事故，特別配置防火毯、電動車緊急插頭、活動式阻水設施及車底專用滅火裝置等裝備，期盼透過裝備的完善，強化機場針對電動車災害的應處能力。
機場公司期望透過演練，驗證機場災害應變機制，有效提升災害發生初期現場指揮協調及聯防救災能力，確保實際災害時可迅速反應，守護機場與旅客生命財產安全。（編輯：龍柏安）1140626
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