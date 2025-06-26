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桃機舉辦複合式災害演練 盼提升聯防救災能力

2025/6/26 18:16（6/26 19:31 更新）
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桃園國際機場公司日前特別演練模擬發生輻射品與毒性化學物質洩漏，並伴隨電動車事故的複合式災害，盼透過事前演練，提升災害發生時聯防救災能力。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年6月26日
桃園國際機場公司日前特別演練模擬發生輻射品與毒性化學物質洩漏，並伴隨電動車事故的複合式災害，盼透過事前演練，提升災害發生時聯防救災能力。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年6月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場26日電）為強化桃機面對非天然災害應變能力，機場公司特別演練模擬發生輻射品與毒性化學物質洩漏，並伴隨電動車事故的複合式災害，盼透過事前演練，提升災害發生時聯防救災能力。

桃園國際機場公司今天發布新聞稿表示，為強化桃園國際機場面對非天然災害的應變能力，機場公司依據「災害防救法」及交通部民用航空局指示，24日在501及502貨機坪舉辦「毒性及關注化學物質災害、輻射災害暨電動車災害防救實兵演練」，跨單位動員近60人共同參與。

機場公司表示，演練模擬501貨機坪發生輻射品與毒性化學物質洩漏，並伴隨電動車事故引發火災及人員搶救的複合式災害。演練邀集包括長榮空運倉儲公司、內政部警政署航空警察局、聯新國際醫院桃園國際機場醫療中心等公私部門共同參與。

機場公司指出，演練內容包括災害初期應變救援及現場指揮調度、毒性化學物質與輻射洩漏的初期處置、人員與車輛避難引導與警戒管制、毒化物清除與除污作業、電動車火災撲滅及電力隔離處置等。

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機場公司也針對國際上曾引發大規模火災的電動車救災事故，特別配置防火毯、電動車緊急插頭、活動式阻水設施及車底專用滅火裝置等裝備，期盼透過裝備的完善，強化機場針對電動車災害的應處能力。

機場公司期望透過演練，驗證機場災害應變機制，有效提升災害發生初期現場指揮協調及聯防救災能力，確保實際災害時可迅速反應，守護機場與旅客生命財產安全。（編輯：龍柏安）1140626

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為強化桃園國際機場面對非天然災害應變能力，機場公司日前特別舉辦「毒性及關注化學物質災害、輻射災害暨電動車災害防救實兵演練」，跨單位動員近60人共同參與，過程逼真。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年6月26日
為強化桃園國際機場面對非天然災害應變能力，機場公司日前特別舉辦「毒性及關注化學物質災害、輻射災害暨電動車災害防救實兵演練」，跨單位動員近60人共同參與，過程逼真。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年6月26日
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