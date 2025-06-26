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富邦媒訂閱制8月升級 走向類黑卡會員定位

2025/6/26 19:29
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（中央社記者何秀玲台北26日電）電商掀起一場會員經濟生存戰。富邦媒表示，付費會員制上線至今，月均消費新台幣近2.5萬元，較一般會員高出12倍，8月將升級權益，未來還將擴大產業並推優惠，打造「類黑卡會員」，更預告今年底將推出輕量級訂閱方案，以分級付費策略擴大戰場。

台灣電商龍頭富邦媒今天發出新聞稿指出，隨著訂閱經濟趨勢升溫，旗下momo購物網去年9月推出「moPlus」訂閱制付費會員服務，鎖定高活躍、高回購會員，主打差異化回饋，上線逾9個月以來，有超過5萬名用戶訂閱。

moPlus會員月均消費金額近2.5萬元，相較一般會員高出12倍，月均消費頻率高出2.4倍，淨訂購金額年增36%，消費成長超越預期。

富邦媒向中央社記者表示，淨訂購金額是指扣除相關折扣、退貨、折讓等附加條件後，實際成立的訂單金額。

富邦媒表示，看好會員制帶動業績成長，也讓訂閱模式成為電商提升黏著度的方式，8月1日起將升級moPlus會員權益，消費回饋維持不變，並提高mo幣點數回饋月上限和年上限。此外，將不定期加碼會員折價券、免運券、指定品牌加碼等權益，期望再掀訂閱熱潮。

富邦媒也指出，目前訂閱制年費為2399元，今年底將推出輕量級訂閱方案，吸引不同族群加入，不過實際費用還未拍板，日後將宣布價格。

另外，富邦媒表示，未來moPlus走向類黑卡會員定位，且將陸續推出涵蓋吃、行、遊、購各面向的升級體驗，持續打造差異化訂閱生態。

酷澎（Coupang）今年來勢洶洶，3月宣布在台推出火箭速配「WOW會員」計畫，主打無條件免運，會員可免費試用90天，之後每月月費59元。酷澎向中央社記者表示，市場反應熱烈，顧客回購頻率與平均消費金額明顯提升，挹注整體成長動能。

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酷澎表示，近日擴大跨境商品服務，新增來自日本、香港商品，與美國、韓國商品打造跨境貨架，WOW會員可享有跨境商品不限件數免運優惠。

統一去年入主Yahoo購物後，Yahoo購物今年5月與統一超OPENPOINT會員系統展開整合，開放會員綁定OPENPOINT帳號，導入點數折抵消費機制，綁定會員平均客單價高出一般會員約6成。（編輯：林家嫻）1140626

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