同婚6週年 民調：逾4成民眾身邊有同志親友

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（中央社記者余曉涵台北12日電）同婚上路6週年，彩虹平權大平台今天公布同性婚姻議題及同志權益的社會態度民調結果，其中今年支持度呈現微幅下降，但民眾身邊有同志親友比例突破4成。

彩虹平權大平台今天舉行「同志政策要推進，社會共好才能行」記者會，公布同性婚姻議題及同志權益的社會態度民調結果。

彩虹平權大平台政治倡議暨培力專案主任翁鈺清說，在這次調查中發現，表明身邊有同志親友的比例提高到43.2%，相較去年增加5個百分點，但在同性婚姻支持度、跨國同婚支持度、共同收養等議題都些微降低，顯示雖然同志勇於獻身，但政府在政策推動力道趨緩，讓民眾欠缺對議題的理解。

翁鈺清表示，至於是否2名女性結婚後，透過人工生殖方式生育下一代仍有超過5成支持度；2名男性結婚後，透過人工生殖方式生育下一代也有43.1%的支持度。

翁鈺清認為，雖然去年底政府宣布推出開放女同志與單身女性合法使用人工生殖技術的法案版本，若法案停滯或立場不明，可能讓反對或未表態增加，讓社會難以聚焦，應該加速修法。

台大社會學系教授吳嘉苓指出，民調顯示年輕世代在同志可以使用人工生殖的支持率高，因此優先納入女同志與單身女性合法使用人工生殖技術是比較能夠可行的辦法，應該先跟人工代孕先脫勾，讓相關草案趕快送行政院跟立法院。

社會接受度方面，根據調查報告，雖然身邊有同志的接受度已經超過6成，尤其在民意代表是同志以及得知小孩在學校接受性平教育的支持度都高過7成，顯示民眾對於同志參政接受程度提升，且性平教育資源的持續投入，有助於社會大眾對於認識同志的相關教育課程，接受度越來越高。

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台北市議員苗博雅說，從民調來看，可以看得出來現在推行政策的民間社會支持度上就是「穩」，雖然數據變化有差異，但沒有超過誤差範圍，因此不論在同性婚姻、收養子女等政策上，都有很高的滿意度，因此未來希望在相對高的基礎上，繼續往前，跟社會對話。

彩虹平權大平台說，這次民調委託趨勢民調公司，在114年4月以電話（含手機）訪問全台18歲以上民眾，共1083份樣本，在95%信心水準下抽樣誤差為正負2.98%。（編輯：李亨山）1140512