性騷擾防治修法滿週年 申訴增17%、肢體騷擾最多

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）性騷擾防治法修法上路滿週年，衛福部統計，申訴案比前1年增加17%，成案約1700件，被害人9成是女性、18歲至未滿30歲最多，樣態以「肢體騷擾」最大宗，其次為「傳送色情圖片或偷窺偷拍」。

性暴力等問題因MeToo運動引發各界對議題關注，台灣修正「性騷擾防治法」，並於去年3月8日全面施行，至今滿1週年。衛福部透過新聞稿公布上路滿週年統計，去年受理約3600件申訴案件，其中經各直轄市、縣（市）機關審議約3100件申訴案件，較112年2650件、增加17%。

去年申訴案件中，目前成案約1700件。衛福部保護服務司司長張秀鴛今天接受媒體電訪說明，修正後包括審議時間縮短、延長申訴期限到簡化申訴程序，有效提升被害人求助意願。

不過，張秀鴛指出，審議完成的案件中，訴願比率高達8成，其中61%行為人主張遭汙衊，或與被害人兩情相悅，否認性騷擾行為；另外，有38%訴願人自認無性騷擾犯意或企圖，須進一步檢視背後原因。

在性別分析上，被害人約91%是女性，行為人約86%為男性；被害人年齡以18歲至未滿30歲最多，性騷擾的行為樣態以「肢體騷擾」為大宗、占41%，其次為「傳送色情圖片或偷窺偷拍」占26%、「言語騷擾」占19%。

張秀鴛表示，發生地點以「公共場所」占50%最多，包含百貨公司、商場、餐廳、馬路等，接著依序為「數位媒體」占19%、「大眾運輸工具」占15%。

「日常生活互動中，應尊重他人界線，並注意與他人互動的分寸，避免不知不覺中成為行為人。」張秀鴛提醒，性騷擾事件成立與否，不論行為人有沒有犯意、是不是故意，而是審認客觀的人證、事證、物證，以及被害人於事發時感到不舒服、被冒犯等主觀感受為重要的判斷標準。

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行政院副院長鄭麗君出席國際婦女節活動時指出，政府積極推動性別平權政策，並持續增加相關預算，去年性別平權預算較前1年成長12.38%，今年若順利通過，將再增加11.07%；政府目標在未來4年內，每年協助3.5萬名女性重返職場，以減少因家庭責任被迫離開職場的現象。

衛福部次長呂建德也表示，衛福部今年將擴增公共托育設施量能、增加簽約保姆人數，私立托育中心也超過1689家，可提供5.4萬名兒童照護服務，讓年輕世代無後顧之憂。（編輯：陳政偉）1140308