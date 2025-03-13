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立委疑狼師解聘後還教學 籲政府建機制防性平死角

2025/3/13 13:53
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（中央社記者王揚宇台北13日電）民進黨立委與人本教育基金會今天表示，李姓狼師遭國立台灣戲曲學院解聘後，仍參加客家電視台的節目編排，更有戲曲學院學生到其住處排練，呼籲文化部等部會應建立機制，勿使藝術文化成為性平死角。

與會的文化部藝術發展司副司長黃宏文表示，對於性平事件，文化部一直以來只有一個標準，就是零容忍，因此文化部之前在新聞事件揭露後，便啟動相關獎補助辦法檢討，例如增訂性平條款，當發生性平事件，會追回款項等。

黃宏文指出，審查補助案時，也不只審查團長，參與人的名單都會審視，至於立委所提建議，是否要加入切結書，可以研議，未來也會持續檢視有無漏洞予以補足。

與會的客家電視台代表則說，絕對沒有刻意包庇不法，事後也有做基礎調查與檢討，若有不足之處會加強，也會做深入了解。

人本教育基金會執行長馮喬蘭今天與民進黨立委范雲、郭昱晴、陳培瑜以及表演藝術聯盟秘書長廖舒寧在立法院召開記者會。

馮喬蘭說，2023年6月李菄峻（原名李文勳）性侵學生案曝光後，2024年3月遭戲曲學院終身解聘，而客家電視台新春特別節目委託戲曲學院劉姓退休教師擔任導演，劉姓退休教師找來李菄峻協助。

馮喬蘭指出，校方訪談受邀排演的學生時，有學生稱當時並不知道排練地點是李菄峻的住家，直到抵達現場才發現，並聯想到學校先前的性平事件，因此在排演過程中感到極度害怕。

馮喬蘭表示，為保障學生及藝文工作者權益，應建立藝文工作者遭性暴力事件的調查、處理、防止再犯機制，建立相關不適任人員資料庫。

范雲說，李姓狼師因為性侵案終身不得聘任為教師下，竟還透過文化部及客家電視台相關節目，得以接觸到在校師生，這代表不管在執行面或制度面仍有漏洞。

范雲提出幾項改革主張，包括文化部長信箱應設置MeToo被害人專區，以及推動兒童及少年福利與權益保障法修法，加入「兒少工作證制度」，包括文化產業或教育工作等會接觸到孩子的工作者，都必須主動提出未曾有性別案件的證明等。

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郭昱晴表示，客家電視台應徹查整起事件及提出完整調查報告，在制度面上，是否建立文化界（藝文界）不適任人員資料庫，以及受補助單位是否進行性評審查等，要為藝文工作者提供安全的申訴與保護機制。

陳培瑜說，她的辦公室在釐清責任歸屬時，很多部會沒有意識到整起事件是自身責任，希望要從制度面補強，保護藝文工作者權益。（編輯：翟思嘉）1140313

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