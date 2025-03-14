談黃子佼事件惹議 曾國城道歉：發言會引以為戒

（中央社記者洪素津台北14日電）藝人黃子佼涉購買持有兒少性影像遭判刑，不少人揚言抵制，曾國城日前受訪表示期待黃子佼復出，未料引來批評聲浪，對此曾國城在社群媒體上道歉，並表示自己發言前會引以為戒。

曾國城日前在綜藝節目開錄前接受媒體訪問，聊及黃子佼事件時，曾國城提及曾耳聞對方去年底有回歸的計劃，「我覺得蠻期待他本來可以回歸，結果又多了一個事，以後他就蠻麻煩，但我真覺得，不應該把他所有的努力都抹殺掉，真的是滿努力的人」，未料此言論引來大批網友不滿，更揚言要抵制曾國城及所有他代言、研發的商品。

為此曾國城在13日午夜在個人社群媒體上發文致歉，他表示接受媒體訪問時，對事件的瞭解不夠全面與深刻，所以擅自以片面且匱乏的認知做出了不恰當的回應，「這樣的錯誤言論，不僅可能誤導社會大眾對事件的正確認知，也可能讓曾經經歷過相似情境的朋友感到不適，我深感抱歉，在此希望可以向所有受到影響的朋友與大眾致上最深的歉意，對不起。」

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曾國城也表示未來會謹慎發言，「如果不是當事人，不完全了解事件的全貌，是不可以也不適合作出任何評論的，在未來與媒體朋友的對話上，我也會引以為戒，只要不是我完全了解或是參與其中的事件，我將不再回覆也不提供個人意見」。

最後曾國城也表示，虛心接受各方給的意見，「謝謝大家的指教與提醒，再次向所有人道歉，在未來的日子裡，我會以更謹慎的態度來面對每一次的公開發言」，再次強調未來一定會謹言慎行。（編輯：郭諭儒）1140314