嘉縣5處衛生所招專任醫師 待遇優、免輪班

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（中央社記者蔡智明嘉義縣4日電）嘉縣衛生局招募民雄等5鄉鎮市衛生所專任醫師，提供優渥薪資、豐厚獎勵金，享公務人員福利制度，無須輪班，採週休2日制，是醫師轉換職涯跑道、追求生活品質絕佳選擇。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，招募民雄、竹崎、義竹、布袋及朴子等5鄉鎮市衛生所的專任醫師，誠摯邀請有志投入公共衛生服務的醫師夥伴加入。

衛生局表示，衛生所結合了公共衛生推動與基層醫療服務的雙重功能。衛生所醫師除了依公務人員制度支領基本月薪、年終獎金及考績獎金，縣府更提供具彈性的獎勵制度。若醫師選擇不領取「不開業獎金」，則可依照衛生所實際醫療門診收入，依規定比例發給獎勵金，提升實質收入。

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衛生局說，除了優渥的薪資待遇外，醫師亦可依服務年資享有最多30天的休假，另有每年最高新台幣1萬6000元的國民旅遊卡補助，以及結婚、生育、子女教育等多項福利補助，充分享受公務人員完善且多元的福利制度。

衛生局長趙紋華表示，誠摯邀請對公共衛生充滿熱忱的醫師，加入衛生所行列，一同守護民眾健康。相關招募資訊已公布於嘉義縣衛生局官網，亦可電洽衛生局人事室（電話：05-3620600、分機331）了解詳情。（編輯：黃世雅）1140704