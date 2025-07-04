餐廳遭控豆腐容器爬滿蟑螂 北市衛生局稽查

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市松山區一家北京菜館遭指控，總是將板豆腐的木板放在戶外地面，上頭爬滿蟑螂。衛生局今天表示，已前往稽查並輔導改善，同時追查上游供應商運送及容器清理情形。

有網友在社群平台Threads發文表示，台北市松山區一家北京菜館疑似每天晚間都將板豆腐容器放在餐廳後門外，不僅直接接觸地面，更因為鄰近水溝蓋，上頭總是爬滿蟑螂，質疑店家不顧食安、職業道德有瑕疵，已向衛生局檢舉。

衛生局今天派員至現場稽查後表示，餐廳戶外未見放置木板等板豆腐容器，業者也稱今天沒有進貨豆腐食材，但已輔導改用完整包裝的豆腐，且將追蹤查核上游供應商的運送及容器清理情形。

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此外，衛生局表示，現場同時針對人員衛生、食材處理、作業場所衛生等稽查，發現調味罐不潔、清潔用品及個人用品未專區管理、冷凍及冷藏食材未覆蓋、冰箱上方通風設備不潔等衛生缺失，已責令12日前改善，否則處新台幣6萬元到2億元罰鍰。

業者致歉並表示，將暫停販售板豆腐系列商品2週，同時提升消毒與防蟲措施頻率，並加強員工教育與衛生訓練，全面檢討、改正，以提升食品安全管理標準，做好餐飲業者該盡的責任。（編輯：吳素柔）1140704