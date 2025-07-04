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高普考登場 苗縣府：盼地方特考比照增設苗栗考區

2025/7/4 16:31
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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）114年公務人員高普考今天起至8日考試，苗栗縣自去年開始設考場，今天首日到考率約76%。縣府表示，期盼地方特考也能比照增設苗栗考區，讓縣內考生免於奔波應試。

114年公務人員高等考試三級考試暨普通考試今天至8日在全國16考區同時舉行，苗栗試場設於國立苗栗高中，今、明兩天進行普考；6至8日為高考三級考試。

考試院考試委員鄧家基擔任典試委員，會同縣府秘書長陳斌山、人事處長張翠芬、苗栗高中校長巫正成等人慰問試場工作人員。鄧家基表示，考試院對於國家考試如何方便考生、對地方招募人才相當重視，很高興高普考在苗栗設置考區，考場秩序維護良好，希望考試順利公平舉行。

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苗栗縣以往未設有高普考試場，經縣長鍾東錦提議爭取，考選部從善如流，自113年度起設置苗栗考區。陳斌山指出，目前地方特考仍未在苗栗設考場，縣府期盼中央未來也能支持設立，方便苗栗考生免於奔波，就近安心應考，以最佳狀況發揮實力。

縣府人事處表示，今日登場的普考，苗栗考區總應考人數為420人，到考人數322人，缺考人數98人，總計到考率為76.67%。其中報考人數最多的是綜合行政職系一般行政類科，共計147人，占總應考人數15.7%。（編輯：張銘坤）1140704

陳斌山
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