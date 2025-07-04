彰化萬年派出所啟用 維護員林南區2.3萬人治安

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（中央社記者蕭博陽彰化縣4日電）員林分局萬年派出所今天啟用，規劃22名警力轄管員林市南區8個里、約2萬3000人，附近有彰南國民運動中心、彰化縣文化局員林演藝廳、彰化地方法院，地區居住機能環境更完善。

彰化縣警察局員林分局萬年派出所新建辦公廳舍今天啟用，彰化縣長王惠美、彰化縣議會議長謝典林、彰化地方法院院長陳毓秀、彰化地方檢察署檢察長謝名冠等人出席落成典禮，萬年所新建經費新台幣4983萬6000元，是彰化縣第73間、員林分局第9間派出所。

王惠美致詞說，萬年派出所3層樓建築總建坪209坪，規劃進駐22名警力，轄管員林市東和里、民生里、黎明里、溝皂里、中央里、萬年里、大饒里、大明里，人口約2萬3000人，啟用後將提供員林市南區居民更完善警政服務、強化地區執勤效能，感謝縣議會支持興建。

謝典林表示，員林市南區人口成長快速，非常高興看到萬年派出所成立，保障地方民眾居住安全，也感謝基層員警為民服務辛勞，除維持治安、保障民眾居住安全，也與各單位協力合作維持地方安寧。

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陳毓秀說，員林市南區發展日益成熟，未來將是全縣水準最高、環境最佳區域；謝名冠表示，感謝縣長王惠美支持，彰化地檢署在員林大道2段100號新大樓也將接續啟用，地檢署與警方一向密切合作，透過檢警一家協力讓地檢署業務運作順利、共同打擊犯罪維持治安。

警察局表示，除萬年派出所今天落成，北斗分局田尾分駐所、溪湖分局埔鹽分駐所也完工驗收，警察局綜合行政大樓、鹿港分局福興分駐所、芳苑分局原斗派出所、員林分局林厝派出所著手規劃設計，及今年起接續編列4億7000萬元規劃8間老舊廳舍興建工程。（編輯：謝雅竹）1140704