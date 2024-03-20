ChatGPT不識施崇棠？ 童子賢籲台版AI引擎重要性

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（中央社記者張璦台北20日電）國科會今天召開委員會議，主委吳政忠會後轉述，來自產業界的委員童子賢，點出台版AI對話引擎TAIDE的重要性，因為童子賢先前詢問ChatGPT「施崇棠對台灣的貢獻是什麼」，得到「偉大將軍」的回覆。

吳政忠表示，這證明台灣必須有自己的語料庫，訓練自己的引擎，以防止資訊偏誤。

國科會今天召開第10次委員會議，議案包含國科會報告的「2023年行政院科技顧問會議結論與建議處理規劃原則」，提出培育半導體及AI（人工智慧）人才、完備AI基本發展環境、發展具台灣產業潛力的淨零科技等的具體措施。

媒體在會後記者會關切，委員會議中的產業人士，包含和碩董事長童子賢等人、台北市電腦公會理事長彭双浪，是否有針對上述政府計畫提出建議。

吳政忠轉述，彭双浪關心台灣推動半導體、生成式AI之際，其他產業也要涵蓋關心；吳政忠表示，事實上政府推動為期10年的「晶創計畫」，就是要藉台灣晶片優勢，驅動百工百業創新，生成式AI與之結合，應用到各行各業，比如氣象預測等。

至於童子賢在會中所提建議，吳政忠轉述，童子賢認為政府推動生成式AI，非常重要的是要做長期布局，同時，政府部門之間不該只有國科會、數位部、經濟部使用，其他部會、比如司法警政，也要一起投入生成式AI模型的訓練。

吳政忠指出，國科會將盡快釋出「可信任人工智慧對話引擎」（TAIDE）給各部會協作運用。

同時，吳政忠提到，童子賢也點出TAIDE的重要性，因為先前童子賢使用ChatGPT，詢問「施崇棠（華碩董事長）對台灣的貢獻是什麼」，ChatGPT的回應卻是「偉大將軍」。

吳政忠表示，可見得台灣必須有自己的語料庫，去訓練自己的引擎，TAIDE目的正在於此，而TAIDE參數量70億（7B）可商用版本，將於4月中旬開放為開源模型，供外界自由運用。

此外，交通部今天也在委員會議中報告「氣象領域數位科技運用與災防量能提升的擘劃」，將布局AI於氣象數位精緻化預報、災防監測量能與相關應用，增進災防預警能力。（編輯：潘羿菁）1130320