補助台積電 拜登：助達成美2030年晶片生產目標

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（中央社記者石秀娟華盛頓8日專電）美國商務部今天表示將提供66億美元的資金支持台積電在亞利桑那州增建第3期晶圓廠。美國總統拜登說，該廠將使美國邁向2030年生產全球20%先進半導體的目標。

商務部發布新聞稿指出，今天商務部和台積電亞利桑那公司簽署一份非約束性初步諒解備忘錄（a non-binding preliminary memorandum of terms），將在「晶片法」（CHIPS and Science Act）下給予該公司66億美元（約新台幣2120億元）的直接資金。

商務部指出，這筆資金將確保台積電在亞利桑那州形成大規模的先進技術聚集經濟效應，在10年內創造6000個直接的製造業工作、總計超過2萬個不同的建造類工作以及數萬個間接工作機會，並將最先進的半導體製程帶到美國。

拜登（Joe Biden）透過白宮新聞稿指出，美國發明晶片，但晶片生產力從過去佔全球40%降低到10%，也不再生產最先進晶片，使美國面臨經濟、國家安全的風險。他決心改變這個狀況，「晶片法」將能協助美國的半導體產業復興。

拜登指出，台積電在亞利桑那州的投資，將幫助美國朝向2030年生產全球20%先進晶片的目標邁進。

此外，商務部指出，透過諒解備忘錄，美國將撥款5000萬美元用於人才培訓。晶片計畫辦公室也將向台積電亞利桑那州廠提供約50億美元的擬議貸款。

台積電亞利桑那州第1期晶圓廠預計2025年上半年開始生產4奈米晶片，第2期晶圓廠將於2028年開始生產3奈米和2奈米晶片；台積電並決定建置第3期晶圓廠，規劃生產2奈米和（或）更先進製程。3期的總投資金額達650億美元。

商務部新聞稿指出，台積電在亞利桑那州的投資是美國史上綠地項目（greenfield project）最大一筆外資，有14個台積電供應商計劃在亞利桑那州或其他地方建廠或擴廠，有助形成產業鏈，增強美國國內半導體供應鏈的韌性。

商務部說，台積電也與亞利桑那州政府合作，建立州政府支持的半導體技術人員註冊學徒制計劃。台積電也積極與全國各地大學發展合作關係，培養半導體產業人才。（編輯：周永捷）1130408