台積電股價收819元創新高 法人：法說會行情受期待

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（中央社記者張建中台北9日電）台積電今天股價表現強勁，一舉突破盤整區，站上新台幣800元關卡，收在819元，創收盤新高，市值攀高至21.24兆元。法人表示，市場對於台積電法人說明會行情高度期待，台積電股價是否進一步挑戰1000元大關，備受關注。

台股加權指數今天盤中觸及20820.81點，終場大漲378.5點，收在20796.2點，創下盤中與收盤新高。

台股市值最大的台積電衝破800元關卡，盤中最高820元，終場收在819元，上漲36元，貢獻大盤293點，為推升台股創高最大動能。台積電單日市值增加約9336億元，攀高至21.24兆元，占上市公司總市值66.1兆元的32.13%。

據統計，台積電今年來股價自593元飆升至819元，勁揚226元，漲幅達38%；市值激增5.86兆元，貢獻大盤逾1800點。

台積電3月曾傳出可能遭列處置股票，引發市場關注，結果證實消息是空穴來風。隨著股價創高，市場再度關心台積電是否會遭到警示。

法人指出，一般股票異常是先被列為注意股票，之後股價續漲，才會被列為警示股票及處置股票。據證交所統計，台積電於92年2月10日後，未曾被列為注意股票，觀察台積電過去1個月股價呈高檔震盪整理，股價漲幅有限，預期短期應無被列注意、警示及處置股票疑慮。

市場也關心台積電高漲，可能引發「窄基指數」問題。所謂的「窄基指數」是據美國商品交易法（CEA），美國投資人投資的海外指數期貨，若單一成分股占整體指數權重連續3個月中有超過45個交易日逾3成，會認定為窄基指數期貨，屆時將禁止美國投資人交易。

金管會證期局官員日前曾指出，被認定為窄基指數期貨必須視一段時間而定，而非單日表現，目前還在可控範圍內，期交所密切關注中，金管會也會持續注意。法人指出，目前尚不擔心台指期會被認定是窄基指數期貨。

新光投信董事長劉坤錫表示，台積電今天股價創高，主要是美國政府補助66億美元利多激勵，預期後續股價漲勢可能趨緩，維持在新台幣800元之上震盪。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉說，台積電與人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）是AI兩大指標股，台積電過去本益比低，評價調整應是台積電這波股價揚升的主要推動力。

黃國偉表示，台積電將於4月18日舉行線上法人說明會，預期第2季營運可望觸底回升，市場看好台積電應可釋出正面訊息。以技術面推算，台積電股價是否挑戰1000元大關，值得觀察。（編輯：楊蘭軒）1130409