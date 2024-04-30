劉揚偉：受惠生成式AI需求 鴻海今年營運可成長

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）鴻海董事長劉揚偉表示，儘管對今年資通訊產業景氣保持中性看法，但受惠生成式AI需求增加，鴻海今年營運可望優於2023年，上游的繪圖晶片（GPU）模組和基板，是鴻海發展AI伺服器的核心策略。

鴻海將在5月31日舉行股東會，展望今年營運，劉揚偉在營業報告書中預期，今年全球的國內生產毛額（GDP）增速，將較2023年大致持平，鴻海對今年資通訊產業景氣，保持比較中性的看法；不過他預估，今年資通訊本業的整體營運會優於2023年，雲端網路產品是今年的主要成長來源。

劉揚偉表示，受惠生成式人工智慧（Generative AI）等應用對雲端網路產品需求增加，預期今年鴻海營運表現可望優於2023年。

從應用來看，劉揚偉預期，今年消費智能及電腦終端等消費性產品，仍會受到全球政經局勢影響；但也看到AI與電動車的成長機會，AI伺服器市場成長最快速，電動車市場仍在成長初期，鴻海持續提高產品競爭力，確保在不斷變化的環境中保持領先地位，並創造另一個成長動能。

展望AI伺服器布局，劉揚偉重申，鴻海集團從上游的模組和基板，到下游的伺服器與機櫃的整體設計和製造，再到資料中心的建置，均涉入其中；鴻海也導入垂直整合的儲存元件、交換器及先進的散熱解決方案。

劉揚偉表示，上游的繪圖晶片（GPU）模組和基板，是鴻海發展AI伺服器的核心策略，鴻海除了擴大在上游市場的占有率，同時也開始擴大下游整機組裝，目標將AI伺服器的市占率，提升至與鴻海在整體伺服器市場中的市占率相同。

展望電動車整車布局，劉揚偉表示，今年第1季開始陸續交付Model C電動車，將成為鴻海今年電動車業務的重要營收來源，預期今年第4季底進行Model B電動車量產準備，鴻海今年將再推出全新電動概念車款，並在2025年將新Model電動車款拓展至國外。

在電動車零組件方面，劉揚偉表示，2023年10月，鴻海在高雄電池中心舉辦上梁典禮，預期今年6月開始生產，2025年第3季達到年產能120萬度電的生產規模，為電動巴士、乘用車及儲能領域，提供關鍵電池產品。

此外，鴻海在高雄橋頭科學園區的電池工廠，預計今年啟動建設，2025年將達到年產能300萬度電，產品包含電池芯、電池包、LFP正極材料、負極材料等，要建立完整的電池產業生態鏈。

在海外布局上，劉揚偉表示，未來鴻海持續與德國ZF集團攜手合作，在泰國與國家石油集團（PTT）合作的電動車廠，今年會完成總裝，有機會開始對外接單。（編輯：張良知）1130430