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台積電航運衝鋒 台股漲148點收20857點創新高

2024/5/13 13:46（5/13 13:59 更新）
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台股13日大漲224.44點，最高達20933點，終場收20857點，創歷史收盤新高。中央社記者趙世勳攝　113年5月13日
台股13日大漲224.44點，最高達20933點，終場收20857點，創歷史收盤新高。中央社記者趙世勳攝　113年5月13日
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台積電領軍及貨運三雄助攻，帶動台股今天早盤衝高224點，突破前波20883.69點高點，再創歷史新高；儘管金融、重電股下挫，千金股剩「12千金」，加權指數終場仍上漲148.87點，收在20857.71點，創歷史收盤新高。

台股今天成交值新台幣4264.01億元，電子股終場漲1%，金融下挫0.48%，電機機電挫跌2.97%，人工智慧AI伺服器概念股為主的電腦和周邊設備族群小漲0.09%，代表中小型股的櫃買OTC指數跌0.21%。

主要電子權值股台積電終場收819元，上漲2.12%；鴻海平盤169.5元，聯發科收1115元，漲1.83%；AI概念股廣達收274.5元，漲1.48%，緯創跌2.63%，收111元。（編輯：張良知）1130513

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