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海軍敦睦支隊抵澎湖 開放參觀人潮絡繹

2024/3/19 11:37（3/19 12:31 更新）
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海軍敦睦遠航訓練支隊19日在馬公測天島定海營區開放參觀，2名海軍百歲的老榮民胡長尊（右2）與黃束靜（左2）也獲邀參觀，見證海軍壯盛軍容。中央社 113年3月19日
海軍敦睦遠航訓練支隊19日在馬公測天島定海營區開放參觀，2名海軍百歲的老榮民胡長尊（右2）與黃束靜（左2）也獲邀參觀，見證海軍壯盛軍容。中央社 113年3月19日
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（中央社澎湖縣19日電）海軍敦睦遠航訓練支隊今天在馬公測天島定海營區開放參觀，磐石、迪化及成功等3艘軍艦泊靠港區，吸引一波波的參觀人潮，一睹海軍堅強戰力與精練成果。

海軍敦睦遠航訓練支隊由磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等3艘軍艦組成，今天由海軍參謀長邱俊榮中將主持開放民眾參觀，澎湖縣長陳光復率縣府秘書長蔡淇賢等團隊、議長陳毓仁、澎防部指揮官郭俊德中將與民眾登艦參觀，互贈慰問金與感謝狀，2名海軍百歲的老榮民胡長尊與黃束靜也獲邀參觀，見證海軍壯盛軍容。

邱俊榮表示，海軍敦睦遠航訓練支隊是年度大事，分別由海軍官校、中正理工與政戰學院等不同學校學生所組成，一起參加遠航訓練，對所有支隊的學生是一大榮譽，現場也有海軍文宣館展出海軍建軍的各項成果，同時宣導招募有志青年共同加入海軍行列。

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陳光復表示，今天是歡喜與光榮的時刻，海軍敦睦遠航訓練支隊長久以來都來到澎湖，提供澎湖鄉親與國軍最親近的接觸，一睹保衛國家最先進科技武器與精良訓練，代表澎湖表達歡迎、尊敬與感謝。

海軍敦睦遠航訓練支隊造訪澎湖，今天在馬公定海營區開放參觀，並有鼓號樂隊與陸戰隊的跆拳道等表演，引起一波波的人潮登艦參訪，開放至明天下午3時，22日轉赴台中港。（編輯：郭諭儒）1130319

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