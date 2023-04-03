紐時：蔡總統務實領導如走鋼絲 台美合作創新紀元

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總統蔡英文（中）於美東時間3月30日受邀出席美國「哈德遜研究所」舉辦的「全球領導力獎晚會」，並自哈德遜研究所董事會主席史登（右）及所長兼執行長華特斯（左）手中，獲頒「全球領導力獎」。（圖取自twitter.com/HudsonInstitute）

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（中央社記者張欣瑜舊金山2日專電）紐約時報今天報導，總統蔡英文任內在美中兩大民主和威權強國之間，拓展台灣對外關係，猶如走在鋼絲上。在中國軍事威脅升高下，致力替台美合作開啟新紀元。

蔡總統3月29日展開「民主夥伴共榮之旅」，外媒報導，蔡總統將於加州會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），中國威脅若兩人會晤將堅決回擊。

紐時今天發表評論，形容蔡總統為不多話的務實主義者，於中國越來越具侵略性之際替台美合作開創新局，在台灣喧囂的政治環境下，展現過人的領導力。

周圍的人描述蔡總統具學者和書生性格，以低調謹慎著稱，2016年她與當時美國總統當選人川普（Donald J. Trump）通話，儘管是一次歷史性通話，卻要求幕僚保持沉默。川普則是高調公開。

15年前蔡英文當選民進黨主席，被外界看作是技術官僚、非變革型政治人物。紐時提到當時一封美國外交電報曾寫道「許多政治評論員認為蔡英文是過渡時期領導者、作風不夠強硬」。

如今蔡總統任期將在明年屆滿，紐時指出，她此行是以一位國際重要領導者的身分出訪。處在美中劇烈分歧的核心位置，她引領台灣行走於兩大對台灣議題立場相互矛盾的強國之間。

紐時指出，蔡總統此次出訪預計會晤麥卡錫，在地緣政治充滿不確定性的情況下，這場會晤是為了鞏固台灣於美國領導階層心中的地位、並非取得外交突破。

總統蔡英文（右）將在美國加州會晤眾議院議長麥卡錫（左）。（左圖取自facebook.com/SpeakerMcCarthy、右圖中央社檔案照片）

「美國優先政策研究所」（America First Policy Institute）中國政策項目主任葉望輝（Stephen Yates）告訴紐時，蔡總統作為一位可信賴的對話者，在美國人眼中已具有一定地位，在世界上其他地區亦是如此。葉望輝說，中國政宣操作很難將蔡總統形塑為瘋狂侵害中國事務的機器人。

紐時報導，台灣近30年前發展為民主政體，作為台灣總統，蔡英文開創出與美國前所未有的緊密關係，取得武器承諾的同時也穩固非官方的支持。台美關係的日益深化也替台灣與日本及部分歐洲國家開拓合作關係開創更多空間。

在北京武統台灣威脅升高之際，對外關係的深化也替台灣防衛帶來最大希望。同時，面對對岸的經濟軍事強權，蔡總統不挑釁但努力反擊。

據2名與蔡總統共事的人士轉述，私底下，蔡總統認為這個職務像是在走鋼絲。蔡總統一直以同樣出身學術界的德國前總理梅克爾（Angela Merkel）為榜樣，曾公開表示梅克爾的治理能力、思維、決心及決策力是當代治國者的典範，也是她之所以深具群眾魅力的原因。

紐時表示，蔡總統過境紐約時看起來平靜放鬆，流露出她通常對熟人才有的一種幽默。

美國智庫「哈德遜研究所」亞太安全計劃主任克羅寧（Patrick M. Cronin）告訴紐時，蔡總統演說中提到「我的國內政治情勢比你們的更複雜，因為有另外一個政黨（中國共產黨）想要涉入」。克羅寧說，蔡總統在任期內每一天都面臨壓力和威逼，她則以樂觀幽默態度面對。

紐時報導，蔡總統曾在2011年以民進黨總統參選人的身分訪問美國，向美國前總統歐巴馬（Barack Obama）執政團隊說明其外交政策，一名不具名的美國高層官員之後告訴金融時報，當時美國對她維持兩岸關係穩定的能力和意願有所質疑，時任總統馬英九後來於2012年的台灣總統大選中獲得連任。

2015年，蔡英文於選前再次造訪華府，傳遞出台灣將在不挑動激怒美中關係之下，致力鞏固台灣主權獨立的立場。這使得台美關係更加深化，美國現任總統拜登（Joe Biden）也多次表示若台海爆發衝突將協防台灣。

兩岸政策則更棘手。紐時提到，中國國家主席習近平2019年發表對台談話，提一國兩制的台灣方案。蔡總統隨後召開記者會鄭重回應，表示台灣絕對不會接受「一國兩制」，這是台灣的共識。

紐時提到，去年8月，時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，成為25年來美國訪台的最高層級政治人物，中國在台海周邊大規模軍演。這種敵意，加上俄羅斯對烏克蘭的侵略，加深國際對中國可能發動攻擊的憂心。蔡總統因此把現行4個月義務兵役制度恢復為1年期。

蔡總統即將卸任，前美國在台協會主席薄瑞光（Raymond Burghardt）向紐時表示，「我想美國會想念她」，但問題是中國的想法是否也是如此，或者會因下任執政者而行事變得不夠謹慎，是未來的一個問號。（編輯：韋樞）1120403