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首頁 / 政治

蔡總統率團抵達貝里斯訪問 總督察芙拉率官員親迎

2023/4/3 08:32（4/3 08:41 更新）
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總統蔡英文出訪中美洲友邦，當地時間2日下午抵達貝里斯國際機場，接受貝里斯隆重軍禮歡迎。貝里斯禮兵於機場列隊迎接蔡總統。中央社記者趙世勳攝　112年4月3日
總統蔡英文出訪中美洲友邦，當地時間2日下午抵達貝里斯國際機場，接受貝里斯隆重軍禮歡迎。貝里斯禮兵於機場列隊迎接蔡總統。中央社記者趙世勳攝　112年4月3日
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（中央社記者溫貴香貝里斯市2日電）總統蔡英文今天抵達中美洲友邦貝里斯訪問，貝里斯總督察芙拉在迎賓梯前，等待總統及訪團成員步下飛機，並以軍禮歡迎。

總統首場公開活動出席僑宴，僑胞們早就在飯店等候，熱情揮舞著國旗高喊總統好，總統則一一向僑胞握手寒暄。

蔡總統所率領訪問團，結束為期3天2夜瓜地馬拉國是訪問，於當地時間下午2時30分左右，赴瓜京空軍基地搭乘專機前往友邦貝里斯訪問。

總統車隊抵達瓜京空軍基地，瓜地馬拉外長步卡羅、瓜地馬拉駐台大使巴迪亞前往送機，瓜地馬拉總統賈麥岱則預祝總統訪問貝里斯行程收穫豐碩。

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歷經1小時10分鐘的飛行，總統於當地時間4月2日下午4時抵達貝里斯Philip Goldson國際機場，由貝里斯外貿暨移民部次長Amalia Mai、中華民國駐貝里斯大使徐儷文登機迎接總統，貝里斯總督察芙拉（Froyla Tzalam）則於迎賓梯前歡迎總統及隨團成員訪問貝里斯。

總統走下專機登上受禮台校閱禮兵，樂儀隊演奏兩國國歌，儀式簡單隆重。隨後總統車隊驅車前往飯店，出席僑界晚宴。僑宴飯店門口兩側站滿了僑胞，揮舞著中華民國國旗高喊「總統好」，總統則一一向僑胞握手致意。（編輯：林淑媛）1120403

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