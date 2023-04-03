蔡總統贈交瓜國齊瑪德南戈醫院 盼踏實外交互惠互助

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（中央社記者溫貴香瓜地馬拉市2日電）總統蔡英文今天出席瓜地馬拉新建齊瑪德南戈醫院贈交儀式致詞時表示，期盼醫院啟用後，能成為瓜國人民健康的重要守護者，台灣會秉持「踏實外交、互惠互助」目標，支持友邦長期、實質的發展，繼續和國際民主夥伴相互合作。

醫生出身的瓜國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei）致詞強調，這間醫院實屬工程壯舉，將可為社區民眾提供無價的醫療資源跟照顧，他特別感謝台灣政府慷慨提供設計藍圖，不僅興建了這間醫院，且未來也可陸續興建其他醫療院所。

齊瑪德南戈（Chimaltenango）醫院位於瓜地馬拉中部戰略要地齊瑪德南戈省，屬台瓜兩國合作共同推動的旗艦型計畫，儘管受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，齊瑪德南戈醫院僅耗時18個月興建、於今年2月完工。

蔡總統與賈麥岱總統於當地時間2日上午共同出席醫院贈交儀式，由蔡總統將醫院模型、醫院紀念幣、國軍紀念套幣贈送給賈麥岱，並邀請與會貴賓一起參訪醫院相關設備與新生兒中心等設施；醫院預計可提供本地72萬居民及周邊5省，合計超過200萬居民更好的醫療照護服務。

蔡總統致詞表示，一間大型醫院從平地而起很不容易，過去18個月來，從實體建物的整地、打樁、磚瓦建造，直到15項就診科別規劃，以及設置340張病床；這些大大小小的工作，全都仰賴所有參與夥伴齊心投入、努力付出。

蔡總統感謝賈麥岱領導的瓜國政府團隊及所有來自台灣的工作夥伴，並說聲「大家都辛苦了！」她強調，這是一項非常有意義的建設，運用在地建築材料、人力，以及台灣的經驗和技術，同時帶動周邊經濟發展，更創造許多就業機會。

蔡總統指出，醫院啟用後將成為瓜地馬拉人民與健康的重要守護者，台灣和瓜地馬拉會繼續相互扶持，深化各領域的合作；台灣也會秉持「踏實外交、互惠互助」目標，支持友邦長期、實質的發展，繼續和國際上的民主夥伴相互合作。

賈麥岱致詞時說，齊瑪德南戈醫院是一項工程壯舉，亦是中華民國台灣與瓜地馬拉，最具指標性的經濟與技術合作成果，自破土動工到興建完成，台灣政府團隊一路相伴，直到今年2月醫院完工開始營運。

賈麥岱表示，這間醫院的醫療設備將會為社區民眾提供無價的醫療資源跟照顧，他特別感謝台灣政府慷慨提供的設計藍圖，不僅用來興建這座醫院，而是將來可陸續興建其他醫療院所。

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賈麥岱強調，對任何執政者而言，為人民改善生活品質是更重要、更值得追求的任務，新的齊瑪德南戈醫院位於瓜國中部的戰略地區，將有助於提升瓜國醫療體系能量，並造福周邊地區成千上萬居民。

賈麥岱最後說，今天是蔡總統訪問瓜國最後一天，他內心備極感傷，蔡總統這次把瓜地馬拉人民的心帶走一塊，請好好照顧它、保護它；正如同蔡總統此次來訪，也在瓜國留下一塊蔡總統的心，瓜地馬拉會在這裡好好的保護與守護。（編輯：林克倫）1120403